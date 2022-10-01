Канада вслед за Великобританией и США расширила антироссийские санкции
Канада в ответ на подписание президентом России Владимиром Путиным документов о принятии в состав страны новых территорий ввела новые санкции против РФ. Они коснулись 43 физлиц
Канада в ответ на подписание президентом России Владимиром Путиным документов о принятии в состав страны новых территорий ввела новые санкции против РФ. Они коснулись 43 физлиц. Ранее санкции ввели США и Великобритания.
Согласно документу на сайте канадского правительства, в санкционный список включили супругу пресс-секретаря президента России Татьяну Навку и их детей Елизавету Пескову и Николая Пескова. Санкции также ввели в отношении членов семей главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова.
«Отныне запрещены определенные деловые операции с территориями Херсонской и Запорожской областей, включая инвестиции и экспорт», — следует из заявления.
Правительство Канады заявило, что не признает итоги референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин сегодня, 30 сентября, подписал договоры о присоединении новых территорий к России. В ответ на это Великобритания расширила антироссийский санкционный список, включив в него главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину. Аналогичные меры принял Минфин США. Кроме госпожи Набиуллиной санкции ввели против членов Совфеда и родственников российских чиновников.