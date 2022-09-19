Премьер-министр Канады считает, что Путин должен быть наказан за военные преступления в Украине
Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России, и необходимо привлечь РФ к ответственности за ее действия
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России, и необходимо привлечь РФ к ответственности за ее действия. Об этом сообщило агентство Reuters.
Трюдо, который приехал в Лондон на похороны королевы Елизаветы, сказал журналистам, что он встречался с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, и что вторжение России в Украину было одной из тем обсуждения.
"Очевидно, что Великобритания и Канада - это две среди сильнейших стран, которые выступили в поддержку Украины, и выступили против незаконных действий России", - сказал Трюдо.
По его словам, действия РФ "все чаще явно включают военные преступления, включают абсолютно неприемлемые преступления, как то, что мы увидели в Буче, или обнаружение массовых захоронений на отвоеванных Украиной территориях".
"Необходимо надлежащее расследование и прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершали и продолжают совершать в Украине", - сказал Трюдо.
После обнаружения сотен могил в Изюме председательствующая в ЕС Чехия призвала создать международный трибунал по делу о вторжении России в Украину.
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин предстал перед Международным уголовным судом за военные преступления в Украине.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала военными преступлениями и осудила зверства России, совершенные в освобожденном от оккупационных войск Изюме.