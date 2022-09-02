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Америка
02 сентября 2022, 02:21

США сорвали участие главы МВД России Колокольцева в саммите министров в ООН

США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву и делегации визы для посещения саммита министров внутренних дел в ООН, чем сорвали участие России в мероприятии

США сорвали участие главы МВД России Колокольцева в саммите министров в ООН

США не выдали главе МВД России Владимиру Колокольцеву и делегации визы для посещения саммита министров внутренних дел в ООН, чем сорвали участие РФ. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его цитирует РИА «Новости».

Накануне, 31 августа, замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что США не выдают визы делегации РФ для участия в Генеральной ассамблее ООН. По его словам, Вашингтон оправдывает долговременную выдачу виз трудностями в работе консульства. В мае Россия сообщила о срыве участия российской делегации в работе Комитета по информации ООН. Тогда российская сторона заявляла, что выдачу виз МИД России намеренно задержали.

Владимир Колокольцев был включен в американский санкционный список 6 апреля. Вместе с ним тогда под ограничения попали руководитель главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин, глава Совета безопасности Николай Патрушев и главнокомандующий Росгвардии Виктор Золотов.

С начала войны в Украине некоторые страны ЕС прекратили выдачу виз гражданам России: к ограничениям присоединились Чехия, Латвия, Литва и Эстония. Дания и Нидерланды прекратили выдавать краткосрочные визы. Финляндия заявила, что с 1 сентября сократит выдачу туристических виз россиянам в десять раз. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок предложила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Она уточнила, что важно не отнимать возможность выехать из РФ у тех, кто «имеет смелость противостоять режиму». По ее словам, это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.

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