ФБР искало в доме Трампа документы, связанные с ядерным оружием
Федеральное бюро расследований во время обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго искало в том числе документы, связанные с ядерным оружием
Федеральное бюро расследований во время обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго искало в том числе документы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники издания не смогли подробнее рассказать, какую именно информацию искали агенты ФБР. Например, не ясно, идет ли речь о ядерном оружии США или какой-то другой страны. Были ли обнаружены эти документы в доме у Трампа, пока что также неизвестно.
Минюст США и ФБР отказались давать комментарии газете. Правительство США, по мнению опрошенных The Washington Post экспертов, обеспокоено тем, что информация, которой, по версии властей, владел Трамп, могла потенциально попасть в чужие руки.
ФБР провело обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 9 августа. По словам Трампа, агенты взломали его сейф. Сам Трамп в этот момент находился в Нью-Йорке. Политик считает, что таким образом «радикальные левые демократы» пытаются не допустить, чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.
Сын Трампа Эрик сообщил, что обыск произошел из-за коробок с документами, которые его отец привез с собой из Белого дома. Уголовное расследование началось после того, как Национальный архив США сообщил об исчезновении некоторых важных документов.