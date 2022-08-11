США зафиксировали российские самолеты-разведчики над Аляской
США зафиксировали два случая захода российского самолета-разведчика в зону действия противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки
США зафиксировали два случая захода российского самолета-разведчика в зону действия противовоздушной обороны Аляски. Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Там уточнили, что инциденты произошли 9 и 10 августа.
On two separate occasions, over the past 2 days, the Alaskan NORAD Region detected, tracked and identified Russian surveillance aircraft entering and operating within the Alaskan ADIZ. The Russian aircraft did not enter American or Canadian sovereign airspace. #WeHaveTheWatch
— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) August 10, 2022
Во втором случае NORAD решила направить истребители F-22 для перехвата, пишет CNN. Однако российский самолет-разведчик не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады. В Пентагоне не сочли инцидент какой-либо эскалацией.
NORAD объединяет системы противовоздушной обороны Канады и США. В июне канадские власти сообщили, что выделят на ее развитие 4,9 млрд канадских долларов ($3,77 млрд) в следующие шесть лет и 40 млрд в предстоящие два десятилетия. В том числе на эти деньги планируется развернуть радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, покрывающие как пространство от границы с США до полярного круга, так и арктические территории.
В начале июля спикер Госдумы Вячеслав Володин намекнул на возможность аннексии Аляски. По его словам, США надо помнить, что эта территория принадлежала России. «Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, пусть подумают, что нам тоже есть что возвращать», — заявил политик.
В середине июня в похожем контексте Аляску упоминала представитель МИД России Мария Захарова. Журналист CNN спросил ее, не являются ли слова президента Владимира Путина о том, что Россия сейчас, как и во времена Петра I, возвращает земли, нарушением международного права. Захарова пошутила, что понимает, «почему представитель CNN так волнуется». «Вы про Аляску, что ли?» — спросила дипломат.