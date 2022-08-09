США ввели визовые санкции против 100 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов
Под санкции попали сотрудники администрации Лукашенко, МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минтранспорта и связи, ГУБОПиК, Белтелерадиокомпании, ОНТ, ВВС и ВПО
США ввели визовые ограничения в отношении еще 100 белорусских чиновников и связанных с режимом Лукашенко лиц. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, которое было опубликовано 9 августа.
Как заявил госсекретарь, меры касаются людей, причастных к «подрыву демократических институтов или нанесению им вреда» в Беларуси. Блинкен отметил, что во вторую годовщину протестов после президентских выборов 2020 года он воздает должное белорусскому народу, который пришел "в рекордном количестве на избирательные участки, чтобы проголосовать, реализовать свои права и определить свое будущее".
Под санкции попали сотрудники администрации Лукашенко, МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минтранспорта и связи, ГУБОПиК, Белтелерадиокомпании, ОНТ, ВВС и ВПО. Также в списки добавили членов парламента, районных судей, сотрудников службы безопасности, исполкомов, государственных университетов.
Кроме того, Госдеп расширил санкции в отношении замминистра МВД Николая Карпенкова и командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы, введя визовые ограничения в отношении жены Карпенкова Ирины и сына Игоря, а также в отношении супруги Балабы Татьяны и сыновей Артема и Максима.
"Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократическому, суверенному и процветающему будущему. Мы будем продолжать призывать к ответственности за нарушения прав человека режимом Лукашенко и поддерживать международные усилия по документированию нарушений и привлечению виновных к ответственности", – заключил Блинкен.
В ответ на санкции МИД Беларуси заявил, что "не Брюсселю или Вашингтону определять степень легитимности руководства Республики Беларусь". Как утверждает ведомство, определять легитимность руководства Беларуси – прерогатива белорусского народа, который "два года тому назад однозначно высказался в поддержку действующего лидера".
"Нелегитимные экономические санкции западных стран в обход Совета Безопасности ООН, авиационное эмбарго прямо противоречат международному праву, грубо нарушают социально-экономические права граждан, не говоря уже о фундаментальных принципах рыночной экономики", – указывается в заявлении ведомства.
Девятого августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах. Люди собирались на улицах и площадях каждый день, мирные акции продолжались несколько месяцев, но жесткое уголовное преследование в конце концов подавили их. Политически мотивированных уголовных дел после этих событий – более пяти тысяч. Спустя два года в Беларуси вне закона не только уличные протесты, но и подписка на оппозиционные телеграм-каналы и даже цвета национальной символики, а задержания и аресты происходят практически ежедневно.