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Америка
Куба
«BBC»
17 августа 2022, 22:34

Конец эпохи?

Впервые за 60 лет Куба пустит в свою торговлю иностранных инвесторов

Конец эпохи?

Впервые за 60 лет Куба пустит иностранных инвесторов в оптовую и розничную торговлю страны. Нынешний экономический кризис, вызванный годами пандемии и санкциями США, заставил правительство частично пожертвовать наследием Фиделя Кастро, который национализировал кубинскую экономику в 1960-х годах. Но экономисты настроены скептически и считают, что это - полумера, которая не изменит ситуацию.

Власти Кубы разрешат иностранцам полностью владеть оптовыми компаниями или выходить на рынок через совместные с кубинцами предприятия. В рознице у инвесторов будет меньше возможностей, так как государство намерено сохранить свое доминирование в этом секторе.

Реформы также позволят иностранным компаниям инвестировать в складские и логистические компании, которые снабжают розницу.

В правительстве говорят, что инвесторов будут отбирать в зависимости о того, позволят ли их деньги и работа способствовать достижению «социалистических целей» страны и снижению цен.

Заместитель министра внешней торговли Кубы Ана Тереза ​​Гонсалес Фрага, которую цитирует газета Miami Herald, говорит, что правительство решило пойти на такой шаг, чтобы спасти местную промышленность и быстро увеличить доступность продуктов питания и других товаров первой необходимости в магазинах.

«Мы хотим, чтобы эти меры немедленно сократили дефицит и на полках появилась еда», - заявила Гонсалес Фрага.

Министр внутренней торговли Бетси Диас Веласкес пообещала, что правительство будет уделять приоритетное внимание иностранным инвесторам, которые уже находятся на Кубе и в дружественных странах.

Чиновники также заявили, что будут отдавать предпочтение сделкам с предприятиями, продающими экологически чистые энергетические технологии и оборудование, которые помогут увеличить внутреннее производство.

Что происходит на Кубе

Страна столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом за последние 30 лет: годы пандемии практически разорили туристическую и связанные с ней отрасли, санкции, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом, еще более сократили число возможных источников доходов бюджета, субсидии со стороны дружественных стран, например Венесуэлы, сократились.

В мае этого года США смягчили ряд жестких ограничений, введенных во время президентства Дональда Трампа, однако нужно время, чтобы экономика заметила эффект.

Валютная реформа в прошлом году и решение правительства продавать дефицитные продукты питания в магазинах с использованием MLC - свободно конвертируемой виртуальной валюты, примерно эквивалентной одному доллару и недоступной многим кубинцам - усугубили неравенство, привели к протестам и спровоцировали самый массовый исход кубинцев в Соединенные Штаты с 1980-х годов.

Ситуация с едой настолько плохая, что государство вынуждено нормировать не только наименование и количество продуктов в одни руки, но и дни недели, когда люди могут пойти и купить что-то в магазине. Но даже при таком нормировании, людям приходится стоять в очередях часами, если не днями, а еды на всех все равно не хватает.

Кубинцы, которые роются в уличных мусорных контейнерах в поисках хоть-какой то пищи, стали обычным явлением. И проблемы не только с едой - на Кубе дефицит лекарств и топлива. Товары первой необходимости приходится искать на черном рынке, а цены на все необходимое выросли на 70%.

Как отреагировали экономисты и инвесторы?

По мнению кубинского экономиста Маурисио Миранды Паррондо, которого цитирует Deutsche Welle, именно государственная монополия на внешнюю и розничную торговлю стала главной причиной дефицита потребительских товаров на внутреннем рынке.

Фидель Кастро, пришедший к власти после революции 1959 года, национализировал розничные и оптовые компании в 1960 году и закрыл все оставшиеся мелкие частные предприятия в 1968 году.

Корреспондент Би-би-си по Центральной Америке и Кубе Уилл Грант говорит, что радикальные последователи Фиделя Кастро в правительстве выступали против открытия экономики для иностранных инвесторов, но то, что власти Кубы собираются сделать сейчас, вряд ли улучшит экономическую ситуацию.

По его словам, кубинская экономика, жестко контролируемая государством, не является привлекательной для большинства инвесторов.

«Это шаг в правильном направлении, но слишком маленький и слишком запоздалый», - заявил агентству Рейтер кубинский экономист Омар Эверлени, пояснив, что предложенные изменения пронизаны бюрократией и многочисленными ограничениями для инвесторов со стороны государства.

Экономисты также предполагают, что совместные с иностранцами предприятия будут вести торговлю в MLC, валюте, которая недоступна для большинства кубинцев из-за ее дороговизны. Государственная минимальная месячная пенсия составляет около 1,5 тыс. кубинских песо, а один MLC сейчас продается за 130 песо.

Сами инвесторы на условиях анонимности рассказали агентству Рейтер, что не доверяют кубинскому правительству и с опасением относятся к щедрости режима, сотрудничество с которым может привести к непредсказуемым последствиям.

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