В Ереване прошел митинг за отставку Никола Пашиняна
Жители Еревана вышли на митинг за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. На центральном проспекте Баграмяна собрались около десяти тысяч человек. Люди скандировали «Никол — предатель!» и Армения без Никола»
Жители Еревана вышли на митинг за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщает издание «Вот Так». На центральном проспекте Баграмяна собрались около десяти тысяч человек.
Люди скандировали «Никол — предатель!» и Армения без Никола». Митингующие призывали к протестам из-за выступления Пашиняна в парламенте, в котором он намекнул на подписание мирного договора с Азербайджаном.
«Мы хотим подписать бумагу, в результате которой нас будут критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, мы будем благодарны, если в результате Республика Армения площадью 29 800 кв. км получит длительный мир и безопасность», — заявил Пашинян.
После резкой критики высказывания премьера и стихийного митинга за его отставку, Пашинян сделал еще одно заявление, в котором заверил граждан Армении, что ни один документ с Азербайджаном «не подписан и подписан не будет». Однако его слова не успокоили людей. Протесты в столице Армении продолжаются.
В ночь на 13 сентября Азербайджан начал массированные обстрелы территории Армении. В Баку утверждают, что это был ответ на «систематические провокации и обстрелы позиций азербайджанской армии». Удары наносились практически по всей протяженности границы между двумя странами. В результате у военных с обеих сторон уже есть потери.
Утром Армения сообщила о 49 погибших военных в ходе боев с Азербайджаном. Ереван заявил, что азербайджанская армия, используя артиллерию, минометы и беспилотники, открыла огонь по армянским позициям, расположенным в направлении населенных пунктов Сотк, Варденис, Горис, Капан, и гражданским объектам. Минздрав страны заявил о трех пострадавших мирных жителях.
Минобороны Азербайджана также заявило о погибших, но не назвало точную цифру. По данным министерства, армянские войска заминировали пути снабжения подразделений азербайджанских войск и обстреляли несколько их позиций из разного вооружения, в том числе минометов.
14 сентября Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан с утра снова начал применять артиллерию иминометы в направлении Джермука и Верин Шоржа. Буквально накануне стороны при посредничестве России договорились о прекращении огня.
Армения также запросила помощи у ОДКБ. Организация провела онлайн-саммит и решила направить на границу свою делегацию, предоставлять войска она отказалась.
В МИД Азербайджана сообщили, что Армении предложили гуманитарное прекращение огня. После этого Пашинян выступил с заявлением о «подписании бумаги», которое и спровоцировала митинг в Ереване.