Меню
Армения
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Армения
17 июля 2022, 18:35

Цены на аренду жилья в Ереване взлетели из-за притока российских мигрантов

После вторжения России в Украину рынок недвижимости Армении переживает всплеск - с начала года цены на аренду жилья в Ереване выросли на 30-40 процентов

Цены на аренду жилья в Ереване взлетели из-за притока российских мигрантов

Рынок недвижимости Армении переживает всплеск - с начала года цены на аренду жилья в Ереване выросли на 30-40 процентов. Это объясняется тем, что после вторжения России в Украину сотни тысяч россиян покинули свою страну. Многие из них осели в Армении.

Ваге Даниелян, менеджер агентства недвижимости:«Начиная с марта этого года очень много у нас приехало клиентов из России. Из Украины и Беларуси тоже, но основной поток был из России. Они начали снимать квартиры, и цены пошли вверх. Сейчас цены на аренду примерно на 30-40 процентов выше, чем раньше».

Несмотря на высокие цены, найти жилье в центре столицы очень трудно. Многие домовладельцы даже расторгают договоры с арендаторами, чтобы сдать квартиры дороже новым жильцам.

Нина Гуламбарян, местная жительница: «Если бы я хотела снять квартиру примерно за 600 долларов, то три месяца назад я бы нашла хорошую квартиру в центре за 600, однокомнатную. А сейчас та же самая квартира будет стоить около 1200».

Власти признают проблему, но говорят, что у них нет рычагов регулирования рынка жилья. Растет и количество сделок купли-продажи - так что эксперты даже предрекают Армении строительный бум.

Материалы по теме
Президент Армении Армен Саркисян обьявил о своём уходе в отставку
На сайте Airbnb появилось объявление об аренде дома Маккаллистеров из фильма «Один дома»
Спустя год после войны в Нагорном Карабахе на границе Армении и Азербайджана возобновились военные действия
Сейчас на главной
Северная Македония готова на все
Северная Македония
Северная Македония готова на все
После 17 лет кандидатского стажа в ЕС Северная Македония наконец-то начнет на предстоящей неделе переговоры о вступлении. Для этого Скопье пришлось принять французскую формулу разрешения спора с Софией, позволяющую разблокировать болгарское вето
Глава МВД ФРГ предупредила о риске протестов из-за роста цен на газ
Германия
Глава МВД ФРГ предупредила о риске протестов из-за роста цен на газ
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что на фоне неопределенности по поводу поставок российского газа в Германии усиливаются опасения социальных потрясений
Абсолютно домашние животные
санкции
Абсолютно домашние животные
После начала войны в Украине из России ушло множество крупнейших мировых компаний, а оставшиеся на рынке международные и российские производители жалуются на нарушение логистических цепочек и перебои в поставках сырья
Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина
карикатуры
Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина
Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы этой страны из-за карикатур на президента РФ, опубликованных в швейцарской газете
Омский биатлонист и двое его пассажиров погибли при крушении вертолета
авиакатастрофа
Омский биатлонист и двое его пассажиров погибли при крушении вертолета
Биатлонист Игорь Малиновский считался главным талантом своего поколения. Он «разматывал» всех соперников на юниорских чемпионатах мира и выиграл столько золота, сколько не выигрывал никто
Крымскому мосту пообещали «всякие неприятности»
Данное западным партнерам обещание Киева не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович
В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона
законы Украины
В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона
В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы закона о языке – все интернет-ресурсы должны иметь украиноязычную версию, а все товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом
Байден договорился о нефти и передал остров
Саудовская Аравия
Байден договорился о нефти и передал остров
США и Саудовская Аравия подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам визита в королевство американского президента Джо Байдена
Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Германия
Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Информация, о российских преступлениях в Украине, полученная Федеральной разведывательной службой Германии, не должна была стать достоянием общественности
В Туркмении заблокировали сайты всех иностранных СМИ, в том числе российских
Туркмения
В Туркмении заблокировали сайты всех иностранных СМИ, в том числе российских
Власти Туркмении заблокировали жителям доступ к большинству сервисов VPN и ко всем иностранным новостным сайтам. Последними под запрет попали российские издания и телеканалы
Новая Долина Смерти
климат
Новая Долина Смерти
Западная Европа продолжает изнемогать от рекордной жары. На этой неделе на Иберийском полуострове были обновлены исторические температурные рекорды. Теперь стихийное бедствие движется в северном и восточном направлении, угрожая, в частности, Великобритании
Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
война в украине
Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
Несмотря на утверждения о взятии российскими силами города Северск Донецкой области под оперативный контроль, бои за этот населенный пункт продолжаются
Нелетная профессия
Аэрофлот
Нелетная профессия
Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» избавляется от бортпроводников из-за санкционных потерь. Дочерняя а/к «Россия» закрыла отделение бортпроводников в Екатеринбурге, его численность составляет примерно 80 сотрудников
Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
поставки оружия Украине
Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
M270 — универсальная пусковая установка, использующаяся как реактивная система залпового огня. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км и выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
CAS
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
Международный арбитраж также отклонил апелляции футбольных клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона получили право на участие в розыгрыше еврокубков
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Азербайджан
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Россия не выполнила своего обещания в рамках соглашение по Нагорному Карабаху и не обеспечила вывод армянских войск с территорий, которые Ереван потерял в результате войны
Экономика
Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»
Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
латвия
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
Сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», которые направлены на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу, чтобы купить подакцизные товары в России и Белоруссии