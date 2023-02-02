МИД Украины призвал передать Михаила Саакашвили Киеву
МИД Украины обратился к грузинским властям с протестом против негуманного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и потребовало немедленно «прекратить издеваться» над политиком
МИД Украины обратился к грузинским властям с протестом против негуманного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и потребовало немедленно «прекратить издеваться» над политиком и передать его Киеву, пешет телеграм-канал «Телеканал Дождь».
В заявлении ведомства говорится, что грузинские власти «в худших традициях НКВД СССР» применяют к Саакашвили психологическое и физическое насилие, а также отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни.
Как отмечает МИД Украины, «грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС» и «свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии».
31 января соратники Саакашвили, который с мая находится в больнице, сообщили о переводе политика в реанимацию. 1 февраля Саакашвили выступил дистанционно на заседании суда, фотографии с которого опубликовал грузинский телеканал «Мтавари». На них политик выглядит крайне изможденным. После этого президент Украины Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили и назвал обращение с ним ежедневной пыткой.