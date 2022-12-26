Украина планирует поднять вопрос об исключении России из Совбеза ООН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 26 декабря Украиной будет официально поднят вопрос исключения РФ из Совета безопасности ООН. Об этом он сказал в эфире телемарафона
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что 26 декабря Украиной будет официально поднят вопрос исключения РФ из Совета безопасности ООН. Об этом он сказал в эфире телемарафона, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, нет», - сказал Кулеба в воскресенье вечером.
Министр уверен, что после поражения России в развязанной войне вопрос ее будущего перестает быть табу для мировой дипломатии.
«И хотя эта тема пока не обсуждается на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, «но ниже уровня люди уже поднимают этот вопрос», - добавил он.
Ранее Кулеба обвинил ООН в бездействии по направлению миссии для изучения ударов РФ с помощью иранских беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины.