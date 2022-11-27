В Киеве почти полностью восстановлено электроснабжение
Киевская городская военная администрация сообщает, что в городе почти полностью восстановлены подача воды, тепла, а также связь и электропитание. Ремонтные работы электросетей находятся в завершающей стадии
Киевская городская военная администрация сообщает, что в городе к 9:00 (10:00 мск) почти полностью восстановлены подача воды, тепла, а также связь и электропитание. Ремонтные работы электросетей находятся в завершающей стадии.
«По состоянию на утро большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и отключений», — сообщает администрация в своем Telegram-канале. Впрочем, из-за нагрузки на сети возможны плановые отключения, а также локальные аварийные ситуации.
Вчера без электроэнергии оставались около 130 тыс. жителей Киева. Восстановительные работы планировалось завершить в течение 24 часов.
Еще 24 ноября без электричества оставалось 70% Киева. Тогда мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей, имеющих возможность переехать в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть столицу Украины.