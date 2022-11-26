Премьеры Украины, Польши и Литвы подписали заявление об увеличении помощи Киеву
Во время визита в Киев глав правительств Литвы и Польши Ингриды Шимоните и Матеуша Моравецкого было подписано трехстороннее заявление
Во время визита в Киев глав правительств Литвы и Польши Ингриды Шимоните и Матеуша Моравецкого было подписано трехстороннее заявление. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций»,— сообщил господин Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Премьеры трех стран среди прочего:
подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО по приглашению Украины к переговорам о вступлении ввиду предстоящего саммита в Вильнюсе;
отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в ее восстановлении;
поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки по выполнению рекомендаций по заявке на членство.
«Последний год доказал, насколько важно единство наших стран и народов. Работаем для дальнейшего укрепления партнерства и совместного будущего в объединенной Европе»,— заявил украинский премьер.
Сегодня, 26 ноября, согласно сообщениям СМИ, Украину посещает и президент Венгрии Каталин Новак. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что в Киев прибыл с визитом премьер Бельгии Александр де Кроо.