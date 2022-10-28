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Украина
28.10.2022 11:48

Командовавший отступившими из под Харькова войсками получил повышение до генерала

Российские войска при отступлении из-под Харькова оставили тысячи документов в Балаклее, а также офицерские тетради и дневники военных, которые показывают, что силами командовал полковник Балтийского флота Попов

Командовавший отступившими из под Харькова войсками получил повышение до генерала

Российские войска при отступлении из-под Харькова оставили тысячи документов в Балаклее, а также офицерские тетради и дневники военных, пишет издание «Агентство», со ссылкой на Reuters. Ознакомилось с ними журналисты выяснили, что войсками в городе командовал полковник Иван Попов, позже получивший повышение. Кроме того, сотрудники агенства узнали, что российские войска под Харьковом были недоукомплектованы, а после поставок под Харьков систем HIMARS участились случаи неподчинения приказам командования.

Оставленные военными документы показывают, что силами в Балаклее командовал полковник Балтийского флота Попов. Его жена подтвердила Reuters, что он командовал войсками на востоке Украины. До вторжения в Украину Попов участвовал в чеченской войне, а также во вторжении в Грузию в 2008 году. Жена полковника сказала, что в ходе отступления из-под Харькова тот был ранен и провел месяц в больнице. По ее словам, Попова также повысили до генерала.

В состав российских сил в Балаклее также входил комендант под позывным «Гранит», ответственный за контроль местного гражданского населения. По словам шести бывших заключенных и украинских чиновников, он курировал по крайней мере одно учреждение, где гражданских избивали и пытали током.

Вместе с российскими военными в Балаклее располагались бойцы из самопровозглашенной ЛНР. Документы показывают, что луганские военные получали существенно меньше, чем их российские коллеги: сержант в российской армии получал более 200 тысяч рублей, луганский военный такого же звания — около 91 тысячи. Кроме того, бойцы ЛНР были хуже снаряжены: так, один солдат в Балаклее лечился из-за взрыва камеры его винтовки Мосина.

Записи офицеров показывают, что в июле российские войска под Харьковом начали сталкиваться с серьезными вызовами. Украинские военные начали атаковать Граково и вынудили российских военных отступить. Один из офицеров тогда написал в своей тетради, что у военных заканчиваются боеприпасы. Командующий Западным военным округом приказал не сдавать Граково, после чего российские военные снова пошли в наступление. Документы показывают, что вернуть населенный пункт удалось, но в ходе операции российские военные потеряли танк, два бронетранспортера и другую технику, несколько десятков человек были ранены, семь погибли и 17 пропали без вести, говорится в отчете на имя Попова от 21 июля. После этой операции Попов обратился к начальству с просьбой наградить солдат медалями за храбрость, однако двое военных сказали Reuters, что не получили награды.

Тогда же под Харьков поставили первые американские системы HIMARS, после чего начались обстрелы позиций российских войск. В результате удара 24 июля погибли 12 солдат 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота. Reuters пишет, что это сильно ударило по боевому духу военных. Так, командующий взводом Артем Штанко отказался исполнять приказ командира роты «отправить своих людей под артиллерийский огонь», сказали два собеседника агентства. В одной из тетрадей также была обнаружена запись о том, что Штанко за это грозило дисциплинарное взыскание. В этой же тетради описывались случаи дезертирства и то, как один военный выстрелил себе в руку, чтобы не воевать.

После начала украинских атак командование в Балаклее попыталось увеличить численность сил в районе города, но даже к началу наступления ВСУ укомплектованы войска были только на 71%, при этом в некоторых подразделения этот показатель составлял 20-23%. Также офицеры жаловались на отсутствие поставок боеприпасов и беспилотников. В конце августа один из офицеров написал, что ВСУ совершают атаки, а российская артиллерия в ответ не бьет.

Украинская армия начала наступление в Харьковской области в начале сентября и за неделю освободила почти всю захваченную Россией территорию в регионе, в том числе Балаклею и Изюм. В Изюме российские военные перед отступлением массово пытались уволиться, следовало из оставленных документов, с которыми ознакомились журналисты The Washington Post.

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