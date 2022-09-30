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Украина
30.09.2022 14:22

В день аннексии Донбасса российская армия оказалась в «котле»

Вооруженные силы Украины взяли в «котел» российскую группировку в Лимане в день аннексии Владимиром Путиным Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса

В день аннексии Донбасса российская армия оказалась в «котле»

Вооруженные силы Украины взяли в «котел» российскую группировку в Лимане в день аннексии Владимиром Путиным Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса, сообщает издание The Moscow Times.

«По состоянию на исход дня 29 сентября украинские войска, вероятно, завершили охват российской группировки в районе Лимана», – сообщили в свежей сводке аналитики Института изучения войны (ISW).

Накануне они предупреждали об угрозе второго крупного поражения России после Харькова в Лимане Донецкой области, которое может произойти со дня на день. ВСУ еще вчера окружили город с запада, севера и северо-востока, оставив одну линию снабжения для российских войск через населенный пункт Торское. Однако и он находился под огневым контролем украинских сил.

К полуночи ВСУ удалось «фактически замкнуть Лиман в котел», сообщил пророссийский телеграм-канал «Рыбарь». «С севера заняты Ставки, идут бои в Заречном, трасса Лиман – Торское под постоянным огнем противника. С юга идет штурм Ямполя», – отмечал «Рыбарь».

«Эта ночь будет решающей для Красного Лимана», – написал пророссийский телеграм-канал WarGonzo. Он же утром 30 сентября отметил, что хороших новостей из Лимана нет. «По обрывочным данным – наши подразделения вынуждены отходить из Ямполя (информация об этом была еще вчера, сегодня подтверждается)», – пояснил телеграм-канал, также отметив тяжелую обстановку в Дробышево.

«На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются. Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень неприятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок», – заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

Лиман будет взят украинскими силами в течение суток, если Минобороны не предпримет нечто экстраординарное, заключает «Рыбарь». В этом случае от основной группировки будут отрезаны отряды БАРС, подразделения Народной милиции ЛНР и 20-й общевойсковой армии.

Таким образом, Россия потерпит второе крупное поражение после обрушения фронта под Харьковом и бегства военных в сентябре. Именно поражение и сдача оккупированной территории Харьковской области изменили отношение союзников России к войне и показали слабость российской армии. На саммите ШОС в Самарканде Путин не нашел поддержки ни у Индии, ни у Китая, ни у Турции. После этого он пошел по пути эскалации конфликта – объявил референдумы на захваченных территориях и мобилизацию.

Если украинские войска возьмут Лиман 30 сентября, это совпадет с аннексией Херсона, Запорожья и Донбасса, которую Путин решил провести, несмотря на массовый негатив в отношении мобилизации и падение поддержки войны и армии. Неподготовленных мобилизованных россиян уже начинают перекидывать на оккупированные территории, но это не поможет их удержать – следующей целью ВСУ после Лимана станет освобождение Лисичанска и Северодонецка, которые российская армия захватила ценой крупных потерь в живой силе, истощив свой наступательный потенциал.

По словам старшего сотрудника Института внешней политики в Вашингтоне Роба Ли, оборона Лимана, «вероятно, может обрушиться сегодня вечером или завтра, что бросит тень на объявление об аннексии». «Россия сталкивается с нехваткой живой силы и недостатком резервов в Донбассе. Если она потеряет силы в Лиманском кармане, это может привести к дальнейшему продвижению Украины вглубь Донбасса», – пояснил военный эксперт.

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