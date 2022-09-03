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Украина
03 сентября 2022, 14:44

Украина готова поставлять электроэнергию в Германию со своих АЭС на фоне газового шантажа России

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предложить Германии импорт своей электроэнергии и поддержать страну на фоне проблем с поставками природного газа

Украина готова поставлять электроэнергию в Германию со своих АЭС на фоне газового шантажа России

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предложить Германии импорт своей электроэнергии и поддержать страну на фоне проблем с поставками природного газа.

Как сообщают немецкие СМИ, об этом Шмигаль сказал в интервью DPA.

«Украина сейчас экспортирует электроэнергию в Молдову, Румынию, Словакию, Польшу, но также мы готовы расширить экспорт на Германию… У нас хватает электроэнергии для собственных нужд благодаря атомным электростанциям», - заявил Денис Шмыгаль.

Он отметил, что это будет одним из вопросов обсуждений во время его визита в Берлин и Брюссель и что Украина заинтересована увеличивать экспорт электроэнергии в Евросоюз. «Это было бы очень хорошо для обеих сторон. ЕС получил бы больше электроэнергии, а мы - валютные поступления, в чем мы сейчас очень нуждаемся», - сказал премьер.

Шмигаль в настоящее время находится в Берлине, где планируется его встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу. Первый коммерческий трансграничный обмен электричеством начался в конце июня с Румынией и Словакией – в июле.

Поступления национальной энергетической компании «Укрэнерго» от продажи межгосударственного пересечения для экспорта электроэнергии в Румынию и Словакию с конца июня по 21 августа включительно составляли около 1,92 миллиарда гривен.

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