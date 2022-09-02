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02 сентября 2022, 11:08

Иностранных журналистов, пытавшихся попасть на ЗАЭС с миссией МАГАТЭ, не пустили на российском блокпосту

Компания-оператор атомных станций Украины «Энергоатом», подводя итоги визита МАГАТЭ, заявила, что российская сторона искажает ситуацию на ЗАЭС, пытаясь скрыть от международных инспекторов реальное положение дел

Иностранных журналистов, пытавшихся попасть на ЗАЭС с миссией МАГАТЭ, не пустили на российском блокпосту

Компания-оператор атомных станций Украины «Энергоатом», подводя итоги визита МАГАТЭ, заявила, что российская сторона искажает ситуацию на ЗАЭС, пытаясь скрыть от международных инспекторов реальное положение дел и привела несколько фактов, свидетельствующих об этом.

Большинство иностранных и украинских журналистов, пытавшихся попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ с территории Украины, не пропустили на блокпосту, заявил «Энергоатом». Миссия МАГАТЭ ехала на станцию из города Запорожье, находящегося под контролем Украины.

Военные грузовики, которые находятся в машинных залах энергоблоков (ранее Reuters и BBC подтвердили подлинность видео с этими грузовиками, размещенными на станции), экспертам МАГАТЭ представили как технику войск химической защиты.

Миссию не пустили в кризисный центр ЗАЭС, где, как утверждает «Энергоатом», находятся российские военные, которых не должны видеть представители МАГАТЭ.

К работе на Запорожской АЭС допустили только оперативный персонал, а пребывание людей на маршрутах движения миссии МАГАТЭ существенно ограничили.

В день визита миссии МАГАТЭ в Энергодаре заглушили мобильную связь и интернет. О недоступности мобильной связи и отключении света во время визита МАГАТЭ сообщала и пророссийская администрация области.

Миссии МАГАТЭ показали заранее срежиссированное шоу, как будто бы «жители Энергодара» жалуются на обстрелы ВСУ. На видео, которые публиковали российские агентства, к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси действительно подходили двое мужчин, представившихся местными, которые передали ему более 20 тысяч подписей жителей Запорожской области, просящих прекратить обстрелы.

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