Иностранных журналистов, пытавшихся попасть на ЗАЭС с миссией МАГАТЭ, не пустили на российском блокпосту
Компания-оператор атомных станций Украины «Энергоатом», подводя итоги визита МАГАТЭ, заявила, что российская сторона искажает ситуацию на ЗАЭС, пытаясь скрыть от международных инспекторов реальное положение дел
Компания-оператор атомных станций Украины «Энергоатом», подводя итоги визита МАГАТЭ, заявила, что российская сторона искажает ситуацию на ЗАЭС, пытаясь скрыть от международных инспекторов реальное положение дел и привела несколько фактов, свидетельствующих об этом.
Большинство иностранных и украинских журналистов, пытавшихся попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ с территории Украины, не пропустили на блокпосту, заявил «Энергоатом». Миссия МАГАТЭ ехала на станцию из города Запорожье, находящегося под контролем Украины.
Военные грузовики, которые находятся в машинных залах энергоблоков (ранее Reuters и BBC подтвердили подлинность видео с этими грузовиками, размещенными на станции), экспертам МАГАТЭ представили как технику войск химической защиты.
Миссию не пустили в кризисный центр ЗАЭС, где, как утверждает «Энергоатом», находятся российские военные, которых не должны видеть представители МАГАТЭ.
К работе на Запорожской АЭС допустили только оперативный персонал, а пребывание людей на маршрутах движения миссии МАГАТЭ существенно ограничили.
В день визита миссии МАГАТЭ в Энергодаре заглушили мобильную связь и интернет. О недоступности мобильной связи и отключении света во время визита МАГАТЭ сообщала и пророссийская администрация области.
Миссии МАГАТЭ показали заранее срежиссированное шоу, как будто бы «жители Энергодара» жалуются на обстрелы ВСУ. На видео, которые публиковали российские агентства, к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси действительно подходили двое мужчин, представившихся местными, которые передали ему более 20 тысяч подписей жителей Запорожской области, просящих прекратить обстрелы.