Суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей посетителя крымского караоке-бара за заказ украинской песни, а диджея арестовали на 10 суток
Ленинский районный суд Крыма назначил штраф в размере 50 тысяч рублей посетителю караоке-бара «Краб» в Щелкино Дмитрию Гайну за «дискредитацию» российской армии
Ленинский районный суд Крыма назначил штраф в размере 50 тысяч рублей посетителю караоке-бара «Краб» в Щелкино Дмитрию Гайну за «дискредитацию» российской армии. Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на суд.
Суд установил, что Гайн «заказал диджею увеселительного заведения украинскую националистическую песню "Дикое поле"», а в это время на проекторе транслировалась видеозапись, дискредитирующая российскую армию, а также «символика запрещенного в России нацбатальона "Азов"».
«Злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что был сильно пьян», — рассказали в суде.
Несколько дней назад суд арестовал на 10 суток диджея, поставившего музыкальную композицию украинского рэпера YARMAK. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).
Мужчина признал вину и объяснял, что был диджеем в кафе, а один из посетителей заказал песню и видеоклип к ней. По словам подсудимого, «содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны». У него также конфисковали «предмет административного правонарушения».