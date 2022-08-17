Меню
Украина
Эстония демонтирует все советские памятники
Украина
17 августа 2022, 20:42

Суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей посетителя крымского караоке-бара за заказ украинской песни, а диджея арестовали на 10 суток

Ленинский районный суд Крыма назначил штраф в размере 50 тысяч рублей посетителю караоке-бара «Краб» в Щелкино Дмитрию Гайну за «дискредитацию» российской армии

Суд Крыма оштрафовал на 50 тысяч рублей посетителя крымского караоке-бара за заказ украинской песни, а диджея арестовали на 10 суток

Ленинский районный суд Крыма назначил штраф в размере 50 тысяч рублей посетителю караоке-бара «Краб» в Щелкино Дмитрию Гайну за «дискредитацию» российской армии. Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на суд. 

Суд установил, что Гайн «заказал диджею увеселительного заведения украинскую националистическую песню "Дикое поле"», а в это время на проекторе транслировалась видеозапись, дискредитирующая российскую армию, а также «символика запрещенного в России нацбатальона "Азов"». 

«Злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что был сильно пьян», — рассказали в суде. 

Несколько дней назад суд арестовал на 10 суток диджея, поставившего музыкальную композицию украинского рэпера YARMAK. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). 

Мужчина признал вину и объяснял, что был диджеем в кафе, а один из посетителей заказал песню и видеоклип к ней. По словам подсудимого, «содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны». У него также конфисковали «предмет административного правонарушения».

Материалы по теме
В офисе президента Украины прогнозируют новые диверсии в России и обещают взорвать Крымский мост
Из-за взрывов боеприпасов поезда в Крым будут останавливаться под Феодосией
На военном аэродроме в Крыму слышны взрывы и виден черный дым
Сейчас на главной
Конец эпохи?
Куба
Конец эпохи?
Впервые за 60 лет Куба пустит иностранных инвесторов в оптовую и розничную торговлю страны. Нынешний экономический кризис, вызванный годами пандемии и санкциями США, заставил правительство частично пожертвовать наследием Фиделя Кастро
Мэр Венеции объявил охоту на серферов катающихся по главному каналу города
Венеция
Мэр Венеции объявил охоту на серферов катающихся по главному каналу города
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что он охотится на «двух дерзких идиотов», снятых в процессе передвижения вдоль Гранд-канала на моторизованных досках для серфинга
Общество
«Жопе президента» не нашлось места в новостях о штрафе Шевчуку
Крупнейшие СМИ в России не стали упоминать «жопу президента» в новостях о штрафе Юрия Шевчука. Накануне суд в Уфе оштрафовал лидера ДДТ по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) на 50 тысяч
Олег Дерипаска подал в суд на Навального из-за фотографии с Лавровым
олигархи
Олег Дерипаска подал в суд на Навального из-за фотографии с Лавровым
Мария Певчих рассказала, что Дерипаска потребовал выплачивать ему по 50 тысяч рублей за каждый день в случае неудаления расследования, а также записать видео, где она и Албуров лично зачитывают опровержение
В офисе президента Украины прогнозируют новые диверсии в России и обещают взорвать Крымский мост
В ближайшие несколько месяцев в Крыму продолжатся взрывы на военных объектах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Команда Навального попросили Францию и Швейцарию арестовать имущество бывшей жены Путина
ФБК
Команда Навального попросили Францию и Швейцарию арестовать имущество бывшей жены Путина
Соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией обратились в министерства иностранных дел Франции и Швейцарии с просьбой ввести санкции против Людмилы Очеретной
Евросоюз игнорировал угрозу России и слишком зависел от решений Германии
Польша
Евросоюз игнорировал угрозу России и слишком зависел от решений Германии
В Европейском союзе годами не хотели слышать предупреждения о российской угрозе, а большинство вопросов в ЕС решали две страны. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
В мире
США предложили считать российские алмазы «кровавыми»
Россия — крупнейший экспортер мелких алмазов. По данным правительства США, драгоценные камни — одна из основных статей неэнергетического экспорта России в стоимостном выражении
Во время демонтажа советского танка в Нарве прошли задержания
Эстония
Во время демонтажа советского танка в Нарве прошли задержания
Полиция эстонской Нарвы сообщила о задержании восьми человек в связи с тем, что они, возмутившись переносом советского танка-памятника, призывали других к насильственному сопротивлению
Белоруссия ввела плату за регистрацию в электронной очереди на въезд через КПП
Белоруссия
Белоруссия ввела плату за регистрацию в электронной очереди на въезд через КПП
Александр Лукашенко во вторник, 16 августа своим указом внес изменения в указ 2015 года. Они касаются порядка работы электронной очереди на въезде в страну
В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса
Казахстан
В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса
При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета - русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе
Символ оккупации
Эстония
Символ оккупации
Полномасштабная война России против Украины во многих восточноевропейских странах, не понаслышке знакомых с советской оккупацией и тоталитаризмом, остро поставила вопрос о необходимости завершить декоммунизацию, окончательно убрав из публичного пространства памятники эпохи СССР
American Airlines заказала 20 перспективных сверхзвуковых лайнеров Overture, пока не запущенных в производство
авиастроение
American Airlines заказала 20 перспективных сверхзвуковых лайнеров Overture, пока не запущенных в производство
Крупнейшая американская авиакомпания заключила соглашение о покупке сверхзвуковых пассажирских самолетов у компании Boom Supersonic
Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Москве и Санкт-Петербурге
коронавирус
Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в Москве и Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор порекомендовал ввести масочный режим в российских регионах, где зафиксирован высокий рост заболеваемости коронавирусом
В Офисе президента Украины обсуждают реформу системы госуправления
По данным Нацагентства по государственной службе, по состоянию на конец 2021 года в госорганах Украины насчитывалось 204 869 штатных должностей, на которых работало 171 469 человек
Алексей Навальный раскритиковал западные санкции против российских олигархов
Алексей Навальный
Алексей Навальный раскритиковал западные санкции против российских олигархов
Политик считает недостаточными вводимые странами Запада санкции в отношении российских высокопоставленных чиновников и олигархов
Китай сократил закупки российской нефти до минимума с начала военных действий
Китай
Китай сократил закупки российской нефти до минимума с начала военных действий
Морские поставки российской нефти в Азию упали до самого низкого уровня с 1 апреля. Кроме того, сейчас они на 20% ниже пика, достигнутого в середине апреля, и составляют 1,72 млн баррелей в сутки
Раздать патроны
Армия-2022
Раздать патроны
Российская Федерация готова предложить современное оружие партнерам из Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом заявил Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022». Ранее СМИ сообщали, что Россия покупает беспилотники у Ирана