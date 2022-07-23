Украина обсуждает введение уголовной ответственности за получение российского паспорта
Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сообщила, что власти страны не исключают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта
Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук сообщила в своем «Фейсбук», что власти страны не исключают возможность введения уголовной ответственности за получение российского паспорта. «Именно это сегодня обсуждали на закрытом межведомственном совещании», – написала Верещук.
При этом она дала понять, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. «Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено», – пишет Верещук.
Обсуждение этого вопроса вице-премьер описала так: «Вопрос не столько юридический, сколько политический. С одной стороны паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны - как это объяснить нашим гражданам, которые стоят на смерть за нас всех на передовой?»
«Можно долго и сложно дискутировать на тему юридических тонкостей, прав человека и необходимости выживать в оккупации. Но не будем забывать: на красном российском паспорте много украинской крови – военных и гражданских, женщин и детей», – добавила Верещук.
Россия начала программу массовой выдачи российских паспортов на оккупированных ею территориях Украины, в том числе в Херсонской и Запорожской областях. Правда пока, если судить по сообщениям украинских информационных агентств, в открытых для этого Москвой специальных центрах большого скопления людей не наблюдается.
Кроме того, недавно президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для всех граждан Украины. До российского вторжения такой порядок распространялся на жителей самопровозглашенных республик Донбасса, в мае к ним добавили жителей Херсонской и Запорожской областей, частично оккупированных Россией.
Путин расширил упрощенное получение российских паспортов на всех украинцев
Комментируя новый указ Путина, МИД Украины заявил, что считает его посягательством на суверенитет страны и нарушением принципов международного права.