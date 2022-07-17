Меню
Украина
Минздрав предупреждает - пиво пить в России нельзя
Украина
17 июля 2022, 01:17

В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона. За нарушение будут штрафовать

В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы закона о языке – все интернет-ресурсы должны иметь украиноязычную версию, а все товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом

В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона. За нарушение будут штрафовать

В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы закона о языке – все интернет-ресурсы должны иметь украиноязычную версию, а все товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Кремень.

Что предусматривают эти нормы закона

Все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, ютуб-, вайбер-, телеграм-каналы, мобильные приложения), которые используются в качестве интернет-представительств, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке.

Любой товар, на котором установлена компьютерная программа, от автомобиля до стиральной машины, должен быть локализован для реализации в Украине, на товаре должен быть украинский интерфейс.

По словам омбудсмена, те, кто обслуживает потребителей в интернете, обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, который должен быть основным и загружаться по умолчанию.

За нарушение закона предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен (от 115 до 287 долларов). За повторное нарушение – от 8500 до 11 900 гривен (от 287 до 402 долларов).

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу. Однако вступление в силу отдельных статей закона растянуто во времени (происходит каждые полгода).

16 января 2020 года вступила в силу статья 32, которая определяет применение государственного языка в сфере рекламы.

16 июля 2020 года – в сфере науки (ст. 22), в технической и проектной документации (ст. 31), в сферах здравоохранения (ст. 33), транспорта (ст. 36), делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности (ст. 37).

16 января 2021 года – в сфере обслуживания (ст. 30).

16 июля 2021 года вступили в силу статьи 7 и 10, которые предусматривают экзамен на владение государственным языком для будущих государственных служащих, а также тех, кто хочет получить гражданство Украины. Также 16 июля 2021 года вступили в силу статьи 23 и 26 – использование государственного языка в сфере культуры и книгоиздательства.

16 января 2022 года вступила в силу статья 25, об использовании государственного языка в сфере печатных СМИ.

Сейчас на главной
Крымскому мосту пообещали «всякие неприятности»
война в украине
Крымскому мосту пообещали «всякие неприятности»
Данное западным партнерам обещание Киева не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович
Байден договорился о нефти и передал остров
Саудовская Аравия
Байден договорился о нефти и передал остров
США и Саудовская Аравия подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам визита в королевство американского президента Джо Байдена
Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Германия
Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Информация, о российских преступлениях в Украине, полученная Федеральной разведывательной службой Германии, не должна была стать достоянием общественности
В Туркмении заблокировали сайты всех иностранных СМИ, в том числе российских
Туркмения
В Туркмении заблокировали сайты всех иностранных СМИ, в том числе российских
Власти Туркмении заблокировали жителям доступ к большинству сервисов VPN и ко всем иностранным новостным сайтам. Последними под запрет попали российские издания и телеканалы
Новая Долина Смерти
климат
Новая Долина Смерти
Западная Европа продолжает изнемогать от рекордной жары. На этой неделе на Иберийском полуострове были обновлены исторические температурные рекорды. Теперь стихийное бедствие движется в северном и восточном направлении, угрожая, в частности, Великобритании
Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
война в украине
Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
Несмотря на утверждения о взятии российскими силами города Северск Донецкой области под оперативный контроль, бои за этот населенный пункт продолжаются
Нелетная профессия
Аэрофлот
Нелетная профессия
Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» избавляется от бортпроводников из-за санкционных потерь. Дочерняя а/к «Россия» закрыла отделение бортпроводников в Екатеринбурге, его численность составляет примерно 80 сотрудников
Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
поставки оружия Украине
Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
M270 — универсальная пусковая установка, использующаяся как реактивная система залпового огня. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км и выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
CAS
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
Международный арбитраж также отклонил апелляции футбольных клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона получили право на участие в розыгрыше еврокубков
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Азербайджан
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Россия не выполнила своего обещания в рамках соглашение по Нагорному Карабаху и не обеспечила вывод армянских войск с территорий, которые Ереван потерял в результате войны
Экономика
Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»
Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
латвия
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
Сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», которые направлены на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу, чтобы купить подакцизные товары в России и Белоруссии
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет, но до 40 он приносит только вред
исследования
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет, но до 40 он приносит только вред
Ученые выяснили, что люди до 40 лет наиболее уязвимы перед злоупотреблением алкоголя, а в то же время небольшие дозы спиртного людям старшего поколения напротив могут быть полезны
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
отставки и назначения
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос», его место заныл вице-премьер Юрий Борисов
Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства
Эстония
Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею правительства. Уход Каллас и роспуск правительства связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции
Макрон призвал европейцев готовиться к жизни без российского газа
франция
Макрон призвал европейцев готовиться к жизни без российского газа
Франция должна как можно скорее научиться обходиться без российского газа, поскольку Москва использует поставки в Европу в качестве оружия в войне с Украиной
Побоище в Виннице
война в украине
Побоище в Виннице
Украинские военные неплохо освоили американские реактивные системы залпового огня HIMARS и наносят губительные для российской армии, выверенные удары. Военные эксперты ломали голову: чем же ответит Россия? Ну вот, ответ получен
Moody's сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
дефолт
Moody's сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
13 июня закончился льготный период, в течение которого республика должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, держатели бондов не смогли их получить