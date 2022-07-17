В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона. За нарушение будут штрафовать
В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы закона о языке – все интернет-ресурсы должны иметь украиноязычную версию, а все товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом
В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы закона о языке – все интернет-ресурсы должны иметь украиноязычную версию, а все товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Кремень.
Что предусматривают эти нормы закона
Все интернет-ресурсы (веб-сайты, страницы в соцсетях, ютуб-, вайбер-, телеграм-каналы, мобильные приложения), которые используются в качестве интернет-представительств, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке.
Любой товар, на котором установлена компьютерная программа, от автомобиля до стиральной машины, должен быть локализован для реализации в Украине, на товаре должен быть украинский интерфейс.
По словам омбудсмена, те, кто обслуживает потребителей в интернете, обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, который должен быть основным и загружаться по умолчанию.
За нарушение закона предусмотрен штраф от 3400 до 8500 гривен (от 115 до 287 долларов). За повторное нарушение – от 8500 до 11 900 гривен (от 287 до 402 долларов).
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. 16 июля 2019 года он вступил в силу. Однако вступление в силу отдельных статей закона растянуто во времени (происходит каждые полгода).
16 января 2020 года вступила в силу статья 32, которая определяет применение государственного языка в сфере рекламы.
16 июля 2020 года – в сфере науки (ст. 22), в технической и проектной документации (ст. 31), в сферах здравоохранения (ст. 33), транспорта (ст. 36), делопроизводства, документооборота, переписки и отчетности (ст. 37).
16 января 2021 года – в сфере обслуживания (ст. 30).
16 июля 2021 года вступили в силу статьи 7 и 10, которые предусматривают экзамен на владение государственным языком для будущих государственных служащих, а также тех, кто хочет получить гражданство Украины. Также 16 июля 2021 года вступили в силу статьи 23 и 26 – использование государственного языка в сфере культуры и книгоиздательства.
16 января 2022 года вступила в силу статья 25, об использовании государственного языка в сфере печатных СМИ.