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война в украине
Евгений Чернухин
«ВОТ ТАК»
05 сентября 2022, 19:27

Не Херсоном единым

ВСУ начали наступление на других направлениях

Не Херсоном единым

Контрнаступление ВСУ на Херсонщине продолжается. На правом берегу Днепра украинцы освободили стратегически важный поселок Высокополье возле административной границы с Днепропетровской областью. Южнее ВСУ продолжают продвигаться к востоку от реки Ингулец. Все активнее над оккупированной частью Херсонской области действует авиация ВСУ, что указывает на подавление значительной части российских средств ПВО. Украинская армия наступает и на других направлениях: в Донецкой области в районе города Лиман ВСУ успешно форсировали Северский Донец и подняли украинский флаг над селами Озерное и Ямполь. Россияне же по-прежнему не могут преодолеть линию Бахмут — Соледар — Северск.

Все идет по плану

Как западные, так и украинские военные аналитики сходятся во мнении, что контрнаступление на юге развивается по плану.

«Украинские официальные лица четко заявили, что текущее контрнаступление представляет собой методическую операцию по ослаблению российских сил и логистики на юге и не имеет цели моментально освободить большую территорию», — отметили в субботнем отчете эксперты американского Института изучения войны (ISW).

В конечном итоге целью ВСУ является освобождение Херсона и временно оккупированной территории Украины на правом берегу Днепра. Здесь в настоящий момент может быть сосредоточено до 20 тыс. российских солдат.

По данным The Wall Street Journal, наступающие подразделения ВСУ продвигаются медленно, но это не должно смущать. Журналисты WSJ Дэниел Майклс и Джеймс Марсон считают, что украинским военным не хватает сил и вооружения для массированного прорыва, однако успеха на поле боя можно достичь иными способами. И украинцы их используют, планомерно уничтожая российские военные объекты и транспортную инфраструктуру в тылу, в том числе базы РФ и склады боеприпасов. Дальнобойные и высокоточные удары наносят россиянам большие потери и деморализуют их, говорится в материале WSJ.

Украинский военный эксперт Сергей Згурец считает, что в таких условиях наступательная операция ВСУ может продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Больше времени на интенсивные боевые действия в этом году нет, предполагает командующий Разведывательным центром Сил обороны Эстонии Марго Гросберг. По его мнению, активная фаза войны в Украине закончится ориентировочно через семь-девять недель, когда наступят холода, и сможет возобновиться весной.

Ставки чрезвычайно высоки: помимо поднятия боевого духа, освобождение Херсона позволит ВСУ пополнить арсенал большим количеством трофейной техники и приблизится к Крымскому мосту на расстояние поражения ракетой ATACMS. Правда, самих ракет для установок HIMARS на вооружении украинцев сегодня нет — Вашингтон не спешит одобрять их поставки. Деоккупация Херсона также даст возможность Киеву снова перекрыть воду в аннексированный Крым.

Срезали выступ

Контрнаступление ВСУ на юге продолжается в режиме объявленного Генштабом информационного молчания. С украинской стороны в сеть в основном попадает информация, размещение которой согласовано с военным командованием. Официальная позиция: «идут позиционные бои», несвоевременно опубликованные данные могут поставить под угрозу жизни украинских солдат и весь ход операции.

В воскресенье утром украинские соцсети и СМИ написали об освобождении поселка Высокополье (довоенное население — 4 тыс. человек), бои за который шли уже несколько месяцев. По всей видимости, эта информация была согласована с Генштабом. Новость сопроводили опубликованным фото, где украинский солдат поднимает желто-синий флаг над зданием поселковой больницы. Телеграм-канал Vae Victis, специализирующийся на военной тематике, сообщил, что в Высокополье и его окрестностях противника не осталось, «он был отброшен куда-то за Новопетровку [семь километров к югу от поселка]». В таком случае расположенное южнее Высокополья село Ольгино также должно быть под контролем украинских военных, но официального подтверждения этому нет.

После того, как ВСУ заняли Высокополье, они срезали самый северный выступ на Херсонском плацдарме ВС РФ. Он был ценен в качестве отправной точки возможного наступления на Кривой Рог.

Аналитики отмечают продвижение украинских военных к юго-востоку от Высокополья. В конце недели было геолоцировано видео, снятое ВСУ на только что занятых российских позициях. Проанализировав открытые источники, известный в твиттере исследователь военных конфликтов Dan пришел к выводу, что украинцы находятся в окрестностях села Миролюбовка. Оно расположено в 10 километрах к юго-востоку от Высокополья. Здесь наступающим украинским подразделениям удалось продвинуться как минимум на три километра. На этом же участке фронта ВСУ в конце недели обстреливали позиции россиян в селах Любимовка и Крещеновка. Эта информация позволяет предположить, что ВСУ наступают в сторону российских позиций на правом берегу Днепра и будут пытаться планомерно отрезать их от реки, а значит и лишить военных РФ последних возможностей снабжения.

На Берислав и Новую Каховку

Второй участок фронта, на котором прорвана линия обороны россиян, расположен на восточном берегу реки Ингулец в окрестностях сел Андреевка и Лозовая. Этот плацдарм ВСУ удерживали с конца мая. В течение последней недели, если отталкиваться от данных российских пропагандистов, украинцам удалось продвинуться от него на 10 километров вглубь территории противника.

Россияне признают потерю сел Сухой Ставок, Костромка и Благодатовка. В начале прошлой недели в российских телеграм-каналах сообщалось, что ВСУ достигли села Брускинское и временно перерезали трассу Новая Каховка — Брускинское — Архангельское, по которой снабжалась вся растянувшаяся вдоль восточного берега Ингульца группировка РФ. Российский проект «Рыбарь» писал об огромных потерях ВСУ, оказавшихся на грани разгрома, но фото или видео с убитыми украинцами или любых других доказательств не привел.

Украинские паблики, насколько это позволяет режим информационного молчания, заявляют о продолжающемся контрнаступлении.

«Российские войска отступают с большими потерями, бросая даже технику, обменный фонд пополняется. Наступление идет на нескольких направлениях, в некоторых местах — с большим прорывом. Пути доставки боекомплекта [для противника] отрезаны и под огневым контролем артиллерии», — пишет украинский телеграм-канал Monitor, публикуя видео с подбитой техникой.

Судя по направлению удара на данном участке фронта, украинское командование планирует разрезать Херсонский плацдарм ВС РФ наполовину. Конечной целью наступающей от Андреевки и Лозового группировки ВСУ, вероятно, являются города Берислав и Новая Каховка на правом берегу Днепра.

«Байрактары» снова в деле

Высокоточные ракеты ВСУ добивают мосты через Днепр в Херсонской области. На опубликованных 3 сентября спутниковых фото видно, что автомобильная часть моста через шлюз Каховской ГЭС обвалилась, а железнодорожная также выведена из строя. На следующий день появились кадры очередного обстрела Антоновского моста в Херсоне и, скорее всего, расположенной рядом с ним паромной переправы.

После многочисленных ударов украинцев по мостам правобережную российскую группировку снабжают с помощью паромов, один из которых 3 сентября был замечен со спутника между селом Козацкое и Новой Каховкой. Этого явно недостаточно для доставки всего необходимого войскам, участвующим в активных боевых действиях.

Непосредственно перед контрнаступлением в Херсонской области и в начальной его фазе ВСУ активно использовали противорадарные ракеты AGM-88 HARM, установленные на самолеты МиГ-29. Это помогло вывести из строя значительную часть российских систем ПВО и открыть небо для украинской авиации.

ВСУ вновь активно применяют уже подзабытые ударные беспилотники Bayraktar TB2. Ранее в условиях густоты российских средств ПВО и РЭБ (радиоэлектронной борьбы) их использовали нечасто. Теперь видео, на которых показано, как «Байрактары» уничтожают различные цели, появляются в сети практически ежедневно.

Только за три дня, с 31 августа по 2 сентября, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, турецкие беспилотники (один из них — подарок Литвы) уничтожили восемь танков Т-72, одну САУ «Акация», одну БМП и одну гаубицу общей стоимостью 26,5 млн долларов.

Сюрприз под Лиманом

На прошлой неделе успехи ВСУ не ограничились Херсоном. 4 сентября появилась информация, что они форсировали реку Северский Донец и освободили села Озерное и Ямполь в 7 километрах от города Лиман в Донецкой области. На размещенном в сети видео бойцы Нацгвардии Украины заявляют об этом на фоне поднятого в Озерном национального флага.

На линии Бахмут — Соледар — Северск в течение недели ситуация практически не менялась. Впервые после 24 февраля на данном участке фронта россияне попросили перемирие на несколько часов, чтобы собрать тела убитых, сообщил военно-аналитический телеграм-канал DeepState.

«Враг возобновил активность, последние дни пытается продвинуться. О продвижении наших войск пока нет информации. В Соледаре враг продолжает нести потери и даже теряет позиции, однако, к большому сожалению, россияне сконцентрировали много сил на заводе Knauf. Бахмут держится, а самая тяжелая ситуация — возле Кодемы [12 километров к юго-востоку от Бахмута]», — описали аналитики DeepState ситуацию на данном направлении в понедельник.

К западу от Донецка фронт тоже стабилизировался. Поселок Пески практически полностью перешел под контроль ВС РФ, боевые действия продолжаются на его западной окраине. Россияне штурмуют Водяное и Опытное, захват которых является необходимым условием дальнейшего наступления на Авдеевку. Южнее, в Марьинке, продолжаются городские бои. Населенный пункт, согласно данным на карте DeepState, фактически поделен пополам. 2 сентября в городе побывал украинский журналист Михаил Ухман, в общении с которым сопровождавший его водитель сказал, что большая часть Марьинки все-таки контролируют ВСУ. Хотя ситуация продолжает оставаться нестабильной: отдельные дома и даже целые улицы постоянно переходят из рук в руки.

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