Меню
Общество
RU / EN
В РПЦ упорядочат изгнание бесов
28.03.2023 12:23

Адвокаты впервые за 20 лет увидели рост количества убийств в России

До 2022 года статистика Генпрокуратуры показывала «устойчивое сокращение» убийств и покушений: с 32 265 случаев в 2002 году до 7 332 в 2021-м. Однако в 2022 году число таких случаев выросло на 4% — до 7 628

Адвокаты впервые за 20 лет увидели рост количества убийств в России

В 2022 году в России впервые за 20 лет выросло число убийств и покушений на убийство, сообщается в докладе адвокатского объединения «Травмпункт».

До 2022 года статистика Генпрокуратуры показывала «устойчивое сокращение» убийств и покушений: с 32 265 случаев в 2002 году до 7 332 в 2021-м. Однако в 2022 году число таких случаев выросло на 4% — до 7 628.

Авторы доклада «Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах» отмечают существенный рост числа убийств и покушений на убийство в приграничных с Украиной регионах, где Россия ведет войну.

В Белгородской области зарегистрированное число убийств и покушений выросло по сравнению с 2021 годом с 52 до 102, а в Курской — с 58 до 89. Также рост отмечен в Тамбовской области — с 26 до 44, Кировской — с 45 до 62, в Бурятии — со 134 до 177 и Москве — с 269 до 413.

При этом юристы предупреждают, что рост уличного и полицейского насилия (убийств, разбойных нападений, случаев причинения тяжкого вреда здоровью) наблюдается, как правило, «не во время войны, а по ее окончании». Так, к примеру, исследования в США показали, что участвовавшие в военных действиях полицейские чаще применяли огнестрельное оружие.

В России, согласно официальной статистике, к ответственности привлекают в основном сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), отмечает соавтор доклада адвокат Дмитрий Герасимов. Однако, по его словам, количество привлечений снижается: так, в 2017 году за пытки осудили 867 человек, в 2021-м — 613, а за первую половину 2022-го — 206 силовиков, или на 31% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Кроме того, на фоне войны выросло число случаев домашнего насилия. В 2022 году женщины стали обращаться за помощью на 5% чаще по сравнению с предыдущим годом, говорит соавтор доклада адвокат Анастасия Шердакова со ссылкой на ресурсный центр «Анна».

Рост числа насильственных преступлений юристы также связывают с ростом потребления алкоголя, который наблюдался в 2022 году на фоне войны. По данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи алкоголя крепостью более 9% выросли в России на 6,8% в 2022 году, водки — на 5,9%, а всей алкогольной продукции без учета пива, медовухи и сетей общепита — на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечают юристы, 70–80% убийств в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Установить точную связь между войной в Украине, увеличением продаж алкоголя и ростом тех или иных видов насилия можно только в рамках полномасштабного социологического исследования, говорит адвокат, криминолог и бывший следователь Игорь Маркелов.

«20-летнее снижение количества убийств и покушений на убийство происходило, отмечу, при постоянном росте продаж алкоголя», — напомнил Маркелов. По его словам, население России увеличилось за счет мигрантов и беженцев из зоны военных действий, которые повлияли на общую статистику. При этом он допустил, что среди постоянного населения России «наблюдается тот же устойчивый спад преступности».

Материалы по теме
Алексей Кудрин предложил отобрать Росстат у Минэкономразвития
Глава Минэкономразвития назвал недопустимыми ошибки в данных Росстата
Личная инфляция
Сейчас на главной
Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки
война в украине
Россия несет большие потери в лобовых атаках возле Авдеевки
Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками, подобными другим недавним неудачным российским бронетанковым атакам, например, вокруг города Угледар
ЕС готовит отказ от пластиковых и бумажных карт и переход к цифровому кошельку
ЕС
ЕС готовит отказ от пластиковых и бумажных карт и переход к цифровому кошельку
В Европейском Союзе разрабатывают цифровой кошелек, который позволит отказаться от всех бумажных и пластиковых документов, в частности, от ID-карты или водительского удостоверения
Россию могут не допустить к командным видам спорта на Олимпиаде-2024
Олимпиада 2024
Россию могут не допустить к командным видам спорта на Олимпиаде-2024
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором российские спортсмены не будут допущены к командным игровым видам на Олимпиаде 2024 года в Париже
Палата представителей США приняла законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
США
Палата представителей США приняла законопроект о лишении КНР статуса развивающейся страны
Согласно законопроекту, госсекретарь будет добиваться изменения статуса КНР в международных организациях, в которые одновременно входят Китай и США
Общество
ФСБ намерена получать информацию о геолокации и платежах пассажиров такси
ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси
Польша кратно увеличит производство боеприпасов для Украины
Польша
Польша кратно увеличит производство боеприпасов для Украины
Владимир Зеленский не раз обращался к странам Запада с просьбой предоставить Украине больше боеприпасов, без чего осуществить ожидаемое контрнаступление будет весьма затруднительно
Разделенный Юг
ООН
Разделенный Юг
Согласно распространенному мнению союзниками Украины являются в основном страны «глобального Севера», или, в терминологии российской пропаганды, «коллективного Запада». В то время как «глобальный Юг», к которому относятся Азия, Африка и Латинская Америка, или симпатизирует России, или сохраняет нейтралитет
США ударили по целям в Сирии в ответ на смерть американца, убитого иранским дроном
Сирия
США ударили по целям в Сирии в ответ на смерть американца, убитого иранским дроном
Западные аналитики отмечают, что в последние годы Иран расширил свое военное присутствие в Сирии - речь идет о районах, контролируемых правительством президента Башара Асада
Австрия обещает выполнять ордера Международного уголовного суда
17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины
Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС
серый импорт
Казахстан с апреля введет механизм прослеживаемости товаров в торговле со странами ЕАЭС
С декабря 2020 года этот проект реализовывали в пилотном режиме на добровольной основе. Система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу
Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины
Польша
Премьер Польши обвинил Германию в недостаточной поддержке Украины
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что Германия не смогла поддержать Украину достаточным образом. Об этом он заявил в интервью газете Politico
Эстония вышлет одного российского дипломата
МИД Эстонии объявил еще одного российского дипломата персоной нон грата. Он должен покинуть страну до 29 марта. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что высылаемый дипломат «непосредственно и активно участвовал в подрыве конституционного строя»
Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных
война в украине
Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых пленных
Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Киев в одностороннем порядке передал России всех тяжелораненых пленных
Пригожин готовится свернуть операции «ЧВК Вагнера» в Украине из-за нехватки ресурсов и потери доверия со стороны Путина
евгений пригожин
Пригожин готовится свернуть операции «ЧВК Вагнера» в Украине из-за нехватки ресурсов и потери доверия со стороны Путина
Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине на фоне сложностей и военных неудач
Агрессивная, но слабая
Агрессивная, но слабая
Россия остается крайне агрессивной державой, стремящейся нанести вред США, но ее возможности ниже, чем предполагалось, и по итогам года войны с Украиной они еще более сократились. Таков один из главных выводов нового ежегодного доклада «Оценки угроз безопасности», опубликованного американской разведкой
Словакия сообщила об отправке четырех истребителей МиГ-29 в Украину
Словакия отправила четыре самолета МиГ-29 в Украину, поставку остальных девяти истребителей осуществят в ближайшие недели, сообщила представитель министерства обороны Словакии
Возможный кандидат в президенты США от республиканцев назвал Путина военным преступником
США
Возможный кандидат в президенты США от республиканцев назвал Путина военным преступником
Рон Десантис, который, как ожидается, вскоре выдвинет свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии, сделал на прошлой неделе заявление, привлекшее всеобщее внимание
Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин
Мариуполь
Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин
Несколько человек также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок «законности получения» квартиры, которые проводит прокуратура