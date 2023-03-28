Адвокаты впервые за 20 лет увидели рост количества убийств в России
До 2022 года статистика Генпрокуратуры показывала «устойчивое сокращение» убийств и покушений: с 32 265 случаев в 2002 году до 7 332 в 2021-м. Однако в 2022 году число таких случаев выросло на 4% — до 7 628
В 2022 году в России впервые за 20 лет выросло число убийств и покушений на убийство, сообщается в докладе адвокатского объединения «Травмпункт».
До 2022 года статистика Генпрокуратуры показывала «устойчивое сокращение» убийств и покушений: с 32 265 случаев в 2002 году до 7 332 в 2021-м. Однако в 2022 году число таких случаев выросло на 4% — до 7 628.
Авторы доклада «Закономерности роста насилия в странах, участвовавших в вооруженных конфликтах» отмечают существенный рост числа убийств и покушений на убийство в приграничных с Украиной регионах, где Россия ведет войну.
В Белгородской области зарегистрированное число убийств и покушений выросло по сравнению с 2021 годом с 52 до 102, а в Курской — с 58 до 89. Также рост отмечен в Тамбовской области — с 26 до 44, Кировской — с 45 до 62, в Бурятии — со 134 до 177 и Москве — с 269 до 413.
При этом юристы предупреждают, что рост уличного и полицейского насилия (убийств, разбойных нападений, случаев причинения тяжкого вреда здоровью) наблюдается, как правило, «не во время войны, а по ее окончании». Так, к примеру, исследования в США показали, что участвовавшие в военных действиях полицейские чаще применяли огнестрельное оружие.
В России, согласно официальной статистике, к ответственности привлекают в основном сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), отмечает соавтор доклада адвокат Дмитрий Герасимов. Однако, по его словам, количество привлечений снижается: так, в 2017 году за пытки осудили 867 человек, в 2021-м — 613, а за первую половину 2022-го — 206 силовиков, или на 31% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
Кроме того, на фоне войны выросло число случаев домашнего насилия. В 2022 году женщины стали обращаться за помощью на 5% чаще по сравнению с предыдущим годом, говорит соавтор доклада адвокат Анастасия Шердакова со ссылкой на ресурсный центр «Анна».
Рост числа насильственных преступлений юристы также связывают с ростом потребления алкоголя, который наблюдался в 2022 году на фоне войны. По данным Росалкогольрегулирования, розничные продажи алкоголя крепостью более 9% выросли в России на 6,8% в 2022 году, водки — на 5,9%, а всей алкогольной продукции без учета пива, медовухи и сетей общепита — на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Как отмечают юристы, 70–80% убийств в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Установить точную связь между войной в Украине, увеличением продаж алкоголя и ростом тех или иных видов насилия можно только в рамках полномасштабного социологического исследования, говорит адвокат, криминолог и бывший следователь Игорь Маркелов.
«20-летнее снижение количества убийств и покушений на убийство происходило, отмечу, при постоянном росте продаж алкоголя», — напомнил Маркелов. По его словам, население России увеличилось за счет мигрантов и беженцев из зоны военных действий, которые повлияли на общую статистику. При этом он допустил, что среди постоянного населения России «наблюдается тот же устойчивый спад преступности».