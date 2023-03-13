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Россиян будут «лечить гвоздями»
13.03.2023 12:52

Сбербанк предупредил клиентов о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене

В феврале зампредправления Сбера сообщал, что до 95% всех звонков от мошенников поступают с территории Украины, а «столицей» телефонного мошенничества он второй год подряд назвал Днепр

Сбербанк предупредил клиентов о случаях мошенничества с обвинениями в госизмене

Сбербанк предупредил о случаях мошенничества с мнимыми обвинениями в государственной измене, сообщается на сайте банка.

«Сбербанк в последнее время фиксирует рост мошеннических звонков, в которых злоумышленники используют в отношении жертвы схему обмана с выдуманной госизменой и финансированием ВСУ. Подобные схемы реализуются в отношении россиян с применением методов социальной инженерии», — рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Мошенники действуют по следующей схеме: они звонят потенциальной жертве под видом сотрудников полиции или ФСБ и сообщают, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и переводит с его счета деньги на нужды украинских военных. Напуганная жертва, опасаюсь обвинения в госизмене (до 20 лет лишения свободы), переводит злоумышленникам не только собственные средства, но берет кредиты, чтобы таким образом помочь «вычислить сотрудника банка», причастного к мнимой краже персональных данных.

«Такие звонки могут поступать только от злоумышленников, поэтому призываем граждан никогда не верить подобным обвинениям и сразу прекращать любые разговоры с мошенниками», — предупредил Кузнецов.

В феврале зампредправления Сбера сообщал, что до 95% всех звонков от мошенников поступают с территории Украины, а «столицей» телефонного мошенничества он второй год подряд назвал Днепр. Раньше в городе было более 1100 кол-центров, сейчас там осталось около 150, всего на Украине существует около 800–900 кол-центров, говорил он.

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