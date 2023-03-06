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06.03.2023 02:39

МИД России работает над соглашениями об упрощенном визовом режиме с шестью странами

Граждане России смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом при посещении ряда стран Азии и Африки. Межправительственные соглашения об этом прорабатывает МИД России

МИД России работает над соглашениями об упрощенном визовом режиме с шестью странами

Граждане России смогут воспользоваться упрощенным визовым режимом при посещении ряда стран Азии и Африки. Межправительственные соглашения об этом прорабатывает МИД России.

«Помимо Индии проработка проектов межправительственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, ведется с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами»,— рассказал ТАСС замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

Упрощенный визовый режим для посещения нескольких из перечисленных господином Ивановым стран уже действует для граждан России. В частности, визу в Индонезию россияне могут оформить по прибытии в страну, а для посещения Индии достаточно электронной визы.

Ранее Евгений Иванов рассказал о планах МИД России заключить безвизовые соглашения с 11 странами. Среди них: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика и Тринидад и Тобаго.

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