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22.02.2023 16:15

Heineken планирует уйти из России в первой половине 2023 года

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что не отказывается от планов прекратить работу в России. Компания рассчитывает закрыть сделку по продаже своего бизнеса в стране в первой половине этого года

Heineken планирует уйти из России в первой половине 2023 года

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken заявил, что не отказывается от планов прекратить работу в России. Компания рассчитывает закрыть сделку по продаже своего бизнеса в стране в первой половине этого года. Убытки от этого в Heineken оценили в €300 млн.

В портфеле компании есть около 30 брендов, среди них Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки — «Охота», «Три медведя», «Степан Разин».

Heineken еще в марте 2022 года объявила о прекращении инвестиций и экспорта в РФ, а также производства, продажи и рекламы своего бренда в России. В том же месяце компания сообщила, что передаст бизнес в стране новому владельцу. В Heineken заявили, что немедленное прекращение деятельности в России «поставило бы под угрозу национализацию бизнеса», а также ее сотрудников. В компании также уточнили, что проблемы с продажей возникли из-за изменений в российском законодательстве.

«Конечно, мы бы предпочли завершить процесс раньше. Однако мы столкнулись со сложной и постоянно меняющейся нормативно-правовой базой (в России), из-за которой заключение сделки и получение необходимых разрешений становятся еще более сложными. Мы уверены, что у нас появится покупатель, который сможет удовлетворить наши требования, и что передача (бизнеса) будет завершена в первой половине 2023 года, однако мы не контролируем сроки, которые требуют различных согласований в России», — говорится в пресс-релизе.

На вопрос о том, планирует ли Heineken возвращаться в Россию, компания ответила, что ее усилия сейчас «направлены на поиск подходящего покупателя для бизнеса и уход из России, а не на планирование возвращения». «Безусловно, с нашим долгосрочным мышлением мы никогда не говорим никогда, но перспективы возврата в обозримом будущем просто нет», — заверили в Heineken.

Пересмотр портфеля брендов глобальных пивоваренных компаний мог негативно сказаться на их бизнесе в России. AB InBev Efes и входящая в Carlsberg Group «Балтика» в 2022 году снизили выпуск продукции, а Heineken сохранила прошлогодние объемы. Их местным конкурентам помогло расширение дистрибуции и ассортимента, но заметного снижения доли тройки лидеров рынка эксперты пока не ждут.

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