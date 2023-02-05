Нефтегазовые доходы России упали по итогам января почти на треть в годовом выражении
Доходы России от экспорта нефти и газа снизились в январе примерно на 8 миллиардов долларов (более 565 миллиардов рублей), заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль
Доходы России от экспорта нефти и газа снизились в январе примерно на 8 миллиардов долларов (более 565 миллиардов рублей), заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Таким образом, снижение по итогам первого месяца 2023 года составит почти 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Бироль, слова которого приводит Reuters.
Рост спроса на нефть в этом году будет обеспечивать Китай, ставший одним из двух крупнейших импортеров нефти из России, отметил Бироль. Это может вынудить страны ОПЕК+ пересмотреть соглашение об уровне добычи, добавил глава МЭА.
Европейское эмбарго и потолок цен на нефть привели в декабре к обвалу доходов бюджета на 400 миллиардов рублей по сравнению с прогнозами. Ранее Reuters сообщало со ссылкой на собственные расчеты, что экспорт российского газа в январе упал примерно на 30% по сравнению с декабрем.
В дальнейшем российские доходы от экспорта энергоносителей могут снизится еще больше. 5 февраля вступило в силу европейское эмбарго на нефтепродукты из России, которое, как ожидается, отразится на российской экономике серьезнее, чем действующие с начала декабря ограничения на сырую нефть.