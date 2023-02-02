Баннеры, отлов собак и пропавший губернатор. Как Волгоград готовится к приезду Путина в день 80-летия Сталинградской битвы
В Волгограде отмечают 80-летие Сталинградской битвы и ждут визита Путина. Перед этим разрушенные дома в городе закрыли баннерами, на улицах отловили бродячих собак, а губернатор региона перестал появляться на публичных мероприятиях
В Волгограде отмечают 80-летие Сталинградской битвы и ждут визита Путина. Перед этим разрушенные дома в городе закрыли баннерами, на улицах отловили бродячих собак, а губернатор региона перестал появляться на публичных мероприятиях, пешет телеграм-канал «Телеканал Дождь».
К празднованию 80-летия Сталинградской битвы в городе начали готовиться более чем за неделю. 23 января глава региона Андрей Бочаров подписал постановление, которым ввел ограничения на транзитный проезд большегрузов по городу с 30 января. На следующий день администрация объявила 1 и 2 февраля выходными по всей области.
30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков официально объявил о визите Владимира Путина в Волгоград. Вскоре Кремль уточнил, что Путин приедет 2 февраля и в планах у него возложение венка в зале славы на Мамаевом кургане, выступление на торжественном концерте, а также встреча с губернатором и представителями патриотических организаций.
После того, как о визите Путина стало известно официально, подготовка ускорилась. Разрушающиеся дома, казармы и заборы вдоль дорог в центре Волгограда закрыли баннерами, в городе появились рамки металлоискателей и ограждения, а бездомных собак на улице отловили и отправили в питомник.
31 января название города на дорожных знаках у основных въездов заменили на Сталинград. Как заявили в администрации — временно. Песков на вопросы о переименовании города ответил, что никаких обсуждений в администрации или на уровне президента на этот счет не ведется.
Накануне приезда президента Мамаев курган и музей-панорама «Сталинградская битва» объявили, что 2 февраля на весь день будет ограничен доступ посетителей. Кроме того, в этот же день у музея, по соседству с памятником жертвам политических репрессий, открыли бюсты Сталину, а также маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому.
К встрече с президентом, вероятно, заранее начал готовиться и глава региона. Волгоградское издание V1 отмечает, что с 24 января губернатор области Андрей Бочаров пропал из публичного пространства — ни в пресс-службе администрации, ни в связанных с ней СМИ не появлялось упоминаний о его визитах или совещаниях с его участием. Журналисты предположили, что Бочаров проходит карантин перед встречей с Путиным.
На военном параде, прошедшем в городе утром 2 февраля, Бочаров также не появился.