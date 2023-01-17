В России возник острый дефицит сырья для йогуртов
Производители молочных продуктов в России столкнулись с нехваткой кукурузных крахмалов, которые используют в качестве загустителей для йогуртов и десертов. Это сырье привозили из западных стран
Производители молочных продуктов в России столкнулись с нехваткой кукурузных крахмалов, которые используют в качестве загустителей для йогуртов и десертов. Как пишет «The Moscow Times» со ссылкой на производителей молочных продуктов, это сырье привозили из западных стран, но после начала войны в Украине санкции отрезали производителей от поставок.
Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых сортов кукурузы на отдельных полях. Для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием, рассказал президент «Союзкрахмала» Олег Радин. Крахмал можно заменить сухим молоком, но с ним стоимость производства йогуртов будет выше.
Произведенного в России крахмала не хватит, чтобы заменить импортируемый. В 2021 году в Россию ввезли около 71 000 тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произвели примерно 9 000 тонн. Сейчас необходимый крахмал выпускают два завода. Их общая мощность составляет почти 50 000 тонн в год, но загрузить площадки не получается: не хватает сырья. В части регионов планируют ввод новых мощностей для выпуска модифицированных крахмалов с индексом Е до 45 000 тонн в год.
В Viola начали искать поставщиков сырья еще в начале прошлой весны. Сейчас для производства используются местный крахмал и несколько азиатских марок. Часть европейского сырья можно привезти по параллельному импорту, однако такой способ сопряжен с риском признает производитель. В ГК «Эфко» также отчитались, что нашли замену европейскому крахмалу для подразделения «Еда будущего»: густые растительные йогурты выпускают в штатном режиме с запасом сырья на более полугода вперед.
За девять месяцев 2022 года выпуск йогуртов в России упал на 16%, до 534 000 тонн год к году, сообщали Национальный союз производителей молока и Milknews. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев пояснил, что более 70% этого рынка в России приходится на пять игроков, включая PepsiCo и Danone, которые в первую очередь страдают из-за сокращения категории.