Меню
Экономика
RU / EN
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
17.01.2023 14:45

В России возник острый дефицит сырья для йогуртов

Производители молочных продуктов в России столкнулись с нехваткой кукурузных крахмалов, которые используют в качестве загустителей для йогуртов и десертов. Это сырье привозили из западных стран

В России возник острый дефицит сырья для йогуртов

Производители молочных продуктов в России столкнулись с нехваткой кукурузных крахмалов, которые используют в качестве загустителей для йогуртов и десертов. Как пишет «The Moscow Times» со ссылкой на производителей молочных продуктов, это сырье привозили из западных стран, но после начала войны в Украине санкции отрезали производителей от поставок.

Пищевые модификации крахмала выпускаются из особых сортов кукурузы на отдельных полях. Для модификации также нужен уксусный альдегид, выпускаемый ограниченно одним госпредприятием, рассказал президент «Союзкрахмала» Олег Радин. Крахмал можно заменить сухим молоком, но с ним стоимость производства йогуртов будет выше.

Произведенного в России крахмала не хватит, чтобы заменить импортируемый. В 2021 году в Россию ввезли около 71 000 тонн пищевых модифицированных крахмалов, а произвели примерно 9 000 тонн. Сейчас необходимый крахмал выпускают два завода. Их общая мощность составляет почти 50 000 тонн в год, но загрузить площадки не получается: не хватает сырья. В части регионов планируют ввод новых мощностей для выпуска модифицированных крахмалов с индексом Е до 45 000 тонн в год.

В Viola начали искать поставщиков сырья еще в начале прошлой весны. Сейчас для производства используются местный крахмал и несколько азиатских марок. Часть европейского сырья можно привезти по параллельному импорту, однако такой способ сопряжен с риском признает производитель. В ГК «Эфко» также отчитались, что нашли замену европейскому крахмалу для подразделения «Еда будущего»: густые растительные йогурты выпускают в штатном режиме с запасом сырья на более полугода вперед.

За девять месяцев 2022 года выпуск йогуртов в России упал на 16%, до 534 000 тонн год к году, сообщали Национальный союз производителей молока и Milknews. Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев пояснил, что более 70% этого рынка в России приходится на пять игроков, включая PepsiCo и Danone, которые в первую очередь страдают из-за сокращения категории.

Материалы по теме
Российские металлурги не могут продать 30 миллионов тонн стали
Танкеры загрузились санкциями
Зарубежные производители отказались поставлять в Россию «российские» процессоры «Байкал» и «Эльбрус»
Сейчас на главной
Премьер Швеции предложил обсудить передачу Украине замороженных российских активов
швеция
Премьер Швеции предложил обсудить передачу Украине замороженных российских активов
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предложил рассмотреть использование замороженных на Западе российских активов для восстановления страны
Казахстан резко ужесточил условия пребывания для россиян
Визаран
Казахстан резко ужесточил условия пребывания для россиян
По новому постановлению граждане стран ЕАЭС, в том числе россияне, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования
СБУ назвала имена причастных к удару по Днепру
война в украине
СБУ назвала имена причастных к удару по Днепру
Служба безопасности Украины сообщила об установлении имен нескольких десятков российских военнослужащих, причастных к нанесенному 14 января ракетному удару по жилому дому в Днепре, в результате которого под завалами погибли не менее 40 человек
МАГАТЭ расширит присутствие в Украине для предотвращения ядерной аварии
МАГАТЭ
МАГАТЭ расширит присутствие в Украине для предотвращения ядерной аварии
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о расширении присутствия в Украине. На эти меры решили пойти ради предотвращения ядерной аварии
Украина получит от Евросоюза €18 млрд в 2023 году
Евросоюз
Украина получит от Евросоюза €18 млрд в 2023 году
Украина рассчитывает получить от своих международных партнеров $38 млрд бюджетной помощи. На восстановление страны после окончания военных действий потребуется более $1 трлн
Общество
Военные эксперты рассказали о подготовке России к двум военным операциям против Украины
Россия может готовиться к двум возможным военным операциям против Украины в первой половине 2023 года – полномасштабному наступлению в Луганской области и оборонительной операции для отражения украинского контрнаступления
Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и еще 196 россиян
персональные санкции
Зеленский ввел санкции против Кончаловского, Рудковской и еще 196 россиян
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении ограничительных мер в отношении 198 человек
В Китае заявили об утрате доверия к Путину
Китай
В Китае заявили об утрате доверия к Путину
Президент России Владимир Путин, заявляющий о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве с Китаем, теряет доверие руководства в Пекине, которое все больше сомневается в трезвости его решений
В Молдова выполниля половину требований для дальнейшего движения в ЕС
Интеграция в ЕС
В Молдова выполниля половину требований для дальнейшего движения в ЕС
По словам молдавского президента Майи Санду, Молдова выполнила 16 из 35 мероприятий, которые необходимо было осуществить до конца 2022 года для продвижения процесса интерграции в Европейский Союз
Великобритания вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки
Великобритания
Великобритания вслед за Польшей заявила о намерении поставить Киеву танки
Министр обороны Великобритании по просьбе британского премьер-министра Риши Сунака ведет переговоры с партнерами, чтобы поставить Украине новую партию танков
Авторская колонка
«Нурсултан Назарбаев больше не елбасы»
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не лидер нации. Конституционный суд страны признал, что данный закон более не соответствует обновленной Конституции. Изменения в документ были внесены по результатам референдума в июне 2022 года
Дризе Дмитрий
Москалькова в Анкаре обсудила с украинским коллегой возможность обмена осужденными гражданскими
обмен пленными
Москалькова в Анкаре обсудила с украинским коллегой возможность обмена осужденными гражданскими
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила на встрече в Турции с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом возможность обмена осужденными гражданскими
Из-за потолка цен на нефть и европейского эмбарго Россия ежедневно теряет 12 млрд ₽
потолка цен на нефть
Из-за потолка цен на нефть и европейского эмбарго Россия ежедневно теряет 12 млрд ₽
Ограничение цен на российскую нефть и европейское эмбарго обходятся России каждый день в 160 миллионов евро (12 миллиардов рублей), пишут исследователи Centre for Research on Energy and Clean Air
Русская «Игра престолов»
Россия без Путина
Русская «Игра престолов»
Россия начинала век как член элитарного клуба самых развитых стран света. Спустя 20 лет правления Путина страна переместилась в другую лигу — к Ирану, Северной Корее и Сирии. Сегодня Россия совершенно заслуженно занимает место среди самых изолированных и бесчеловечных режимов мира
Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши
соцопрос
Среди зарубежных политиков украинцы больше всего доверяют президенту Польши
Президент Польши уже второй год подряд является лидером общественных симпатий в Украине - ему доверяют 87% граждан. В 2021 году этот показатель составлял 52%
Общество
Списки пострадавших в Макеевке бойцов из Самарской области не будут опубликованы
Сведения о пострадавших в Макеевке военнослужащих из Самарской области не будут размещаться публично. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на областного военного комиссара
Российские врачи просят Путина прекратить издевательства над Навальным
Алексей Навальный
Российские врачи просят Путина прекратить издевательства над Навальным
Российские врачи обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционером Алексеем Навальным
Россияне установили рекорд по покупке «золотых паспортов» Черногории
Черногория
Россияне установили рекорд по покупке «золотых паспортов» Черногории
Столкнувшись со сворачиванием программ по покупке вида на жительство и гражданства в странах ЕС, россияне после начала войны в Украине установили рекорд по оформлению «золотых паспортов» в Черногории