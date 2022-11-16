Замглавы Херсонской области Губареву задержали по делу об экономическом преступлении
Российские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что заместитель главы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана
Российские СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что заместитель главы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева задержана. Как сообщает RT, речь идет о деле об экономическом преступлении. По информации ТАСС, с ней проводят следственные действия. В каком статусе находится Екатерина Губарева, пока неизвестно. Ранее ее муж Павел Губарев сообщил об ее исчезновении.
«Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия», — сообщил источник ТАСС.
Издания не уточняют, в каком именно экономическом преступлениии подозревают Екатерину Губареву.
Днем 16 ноября Павел Губарев сообщил, что Екатерина Губарева пропала днем вчера, 15 ноября. По его словам, в последний раз ее видели в здании правительства Херсонской области в Геническе.
Екатерина Губарева заняла должность заместителя главы Херсонской области в июне 2022 года. До этого она была депутатом парламента ДНР и заместителем главы МИД ДНР. В ее Telegram-канале не было обновлений с 14 ноября.