В Госдуме РФ предложили запретить игры Assassin's Creed и The Last of Us
Первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести поправки в законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В рамках поправок предполагается запрет нескольких видеоигр
Первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести поправки в законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В рамках поправок предполагается запрет нескольких видеоигр, в том числе Assassin's Creed и The Last of Us.
Запрет также может коснуться игр Dragon аge, Life is strange, Fallout, Apex legends, RimWorld, Overwatch, Le crime du parking и The Sims 3.
По мнению госпожи Лантратовой, в упомянутых видеоиграх есть пропаганда ЛГБТ-отношений, а также демонстрируются акты насилия. Запрет, по словам депутата, необходим «для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента», сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Поправки, предложенные госпожой Лантратовой, также предусматривают введение ответственности за распространение запрещенных видеоигр. За нарушение гражданам может грозить штраф до 400 тыс. руб., юридическим лицам — до 5 млн руб. Новую статью с уточнениями предлагается внести в закон об информации.
27 октября в первом чтении были одобрены законопроекты о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. После принятия законопроектов действующая ст. 6.21 КоАП будет предусматривать наказание за такую пропаганду среди лиц любого возраста. 2 ноября Минпросвещения предложило проверять на ЛГБТ-пропаганду школьные учебники.