Кремль разрешил госСМИ рассказывать немного правды о войне в Украине после закрытой встречи Путина с военкорами
Российские государственные СМИ начали признавать некоторые неудачи вторжения в Украину. Это произошло через несколько недель после закрытой встречи Владимира Путина с военными корреспондентам
Российские государственные СМИ начали признавать некоторые неудачи вторжения в Украину. Это произошло через несколько недель после закрытой встречи Владимира Путина с военными корреспондентами, о которой официально не сообщалось.
Встреча состоялась незадолго до объявления «частичной» мобилизации, сообщили собеседники Bloomberg. На ней военные корреспонденты, недовольные военным командованием, описали Путину жуткую картину происходящего на фронте. Покидая встречу, некоторые корреспонденты задавались вопросом, точно ли Путин получал полное представление о реальной ситуации в Украине, сообщают источники агентства.
Всего с начала лета встреч с военкорами было не менее двух, пишет Bloomberg. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на просьбу прокомментировать статью.
Известно, что президент общался с военными журналистами в июне на полях Петербургского международного экономического форума. В начале сентября Песков говорил, что до конца года глава государства может провести еще одну встречу с журналистами, освещающими ход «спецоперации».
Как рассказали собеседники Bloomberg, в последние недели Кремль дал указание некоторым госСМИ начать признавать военные неудачи, поскольку опасается, что слишком благостная телекартинка будет подпитывать появляющиеся у людей сомнения в ее адекватности. После этого в провластных изданиях появилась публичная критика военных.
Публичная критика военного командования может использоваться для оправдания неизбирательных атак на украинские города и инфраструктуру, полагает политолог Татьяна Становая. «Среди правящей верхушки идут дебаты о том, как выиграть эту войну. Идет поиск виноватых, а Путина пытаются заставить искать другие решения», — заявила Становая.
Еще в субботу после сдачи Лимана глава Чечни резко раскритиковал генерала Центрального военного округа Александра Лапина, назвав его «бездарем». На этой неделе глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов призвал Минобороны перестать врать. Позднее главы сразу двух комитетов Госдумы обратились к Генпрокуратуре с просьбой изучить ситуацию со снабжением российской армии.
О военных неудачах говорят в эфире главные пропагандисты страны. Ольга Скабеева в своей передаче «60 минут» сообщила, что Россия потеряла больше десятка населенных пунктов в Херсонской области, Владимир Соловьев в эфире своего шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» признал, что на поле боя дела у России обстоят не очень, а глава RT Маргарита Симоньян начала задаваться вопросом, в курсе ли вообще Владимир Путин о ситуации на фронте.