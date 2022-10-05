Яхта Путина Graceful не только избежала ареста — на ней установили новое оборудование в обход санкционного режима
24 сентября яхта Путина Graceful покинула Калининград и спустя два дня пришвартовалась в Санкт-Петербурге. Судно находилось в Калининграде больше полугода: корабль покинул верфь в Гамбурге незадолго до начала войны
24 сентября яхта Путина Graceful покинула Калининград и спустя два дня пришвартовалась в Санкт-Петербурге. Судно находилось в Калининграде больше полугода: корабль покинул верфь в Гамбурге незадолго до начала войны, а в июне он попал под санкции США, но спешно ушел в российские воды. Как следует из судовой документации, 21 сентября, незадолго до перехода в Петербург, на судне установили новое оборудование для управления балластными водами.
Изготовитель — шведская компания Alfa Laval Tumba AB. Поставка таких устройств нарушает санкционный режим. Graceful с июня находится в «черном списке» Минфина США.
82-метровой Graceful владеют и управляют те же люди, что и дворцом Путина в Геленджике, показало расследование канала «Можем объяснить». Когда яхту срочно эвакуировали из порта в Гамбурге, её ремонт ещё не был закончен.
Graceful — вторая по величине и стоимости (100 млн долларов) из известных путинских яхт. На ней есть закрытый бассейн, который можно легко преобразовать в танцпол, и вертолётная площадка на верхней палубе.
Суперъяхту Graceful («Изящная») заметили 25 сентября у эстонского острова Сааремаа, но уже с другим названием. Теперь она носит имя Killer Whale («Кит-убийца» — так раньше называли косаток; угрозы для человека эти животные на самом деле не представляют). Когда она сменила название — неизвестно.