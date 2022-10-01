Прокуроры проверят цены на термобелье
Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации
Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети, включая интернет-торговлю, стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации.
Прокурорам регионов поручено проверить на местах наличие и ценовую доступность термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос. По выявленным нарушениям будет приниматься полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита названной продукции и необоснованного завышения ее цены.
«Состояние законности в сфере ценообразования находится на особом контроле в Генпрокуратуре», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Ранее Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал ненормальной ситуацию, при которой мобилизованные вынуждены закупать себе снаряжение, лекарства и провизию самостоятельно. По его словам, сумма, которая требуется на сборы, может доходить до 100 тыс. руб. С ситуацией обещали разобраться главы регионов. Так, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что тюменцы получат дополнительную форму, бронежилет, термобелье, берцы, тактические очки, перчатки и туристическое снаряжение. Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о выделении 33 млн руб. из резервного фонда для сборов мобилизованных.