Западные СМИ оценили достижения и перспективы наступления ВСУ
Западные СМИ публикуют оценки результатов, последствий и перспектив наступления ВСУ под Харьковом, ссылаясь на информацию чиновников, представителей спецслужб и военных экспертов
Западные СМИ публикуют оценки результатов, последствий и перспектив наступления ВСУ под Харьковом, ссылаясь на информацию чиновников, представителей спецслужб и военных экспертов.
The Washington Post пишет, что устойчивость новой линии фронта зависит от ответа России, в особенности от того, объявит ли Владимир Путин мобилизацию и бросит ли в бой ограниченные резервы.
Тем не менее потеря Изюма практически лишила ВС России надежды достичь даже ограниченной цели — выйти на границы ДНР после захвата Краматорска и Славянска.
Применение Россией ядерного или химического оружия маловероятно.
У России остаются силы и средства для масштабного контрнаступления, говорить о полном перехвате Киевом стратегической инициативы рано.
Большее стратегическое значение, чем наступление под Харьковом, имело бы решительное продвижение под Херсоном и Мариуполем.
Financial Times отмечает, что, несмотря на утрату ВС России всех с трудом завоеванных позиций под Харьковом, Украине предстоит тяжелая борьба. Общий прогноз развития боевых действий почти не поменялся.
Эксперты Bloomberg тоже считают, что перспективы зависят от того, чем в условиях начинающегося недостатка живой силы и военных припасов ответит Россия. Большинство экспертов видят продолжение конфликта в 2023 году после зимнего затишья, если не будет принято (маловероятное) политическое решение на отвод российских войск. Но некоторые уже не исключают ни молниеносного обвала фронта, ни активных боевых действий зимой.
Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) обращает внимание на южное направление, где, по данным спутниковой разведки, произошел отход российских войск от передовых позиций у Херсона. Независимого подтверждения этой информации нет.