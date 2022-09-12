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12 сентября 2022, 01:30

Президент Сербии Вучич предупредил о продовольственном кризисе

Президент Сербии Александр Вучич считает, что мир ждет продовольственный кризис, к которому необходимо подготовиться. Об этом он заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты

Президент Сербии Вучич предупредил о продовольственном кризисе

Президент Сербии Александр Вучич считает, что мир ждет продовольственный кризис, к которому необходимо подготовиться. Об этом господин Вучич заявил во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где между странами был подписан ряд соглашений.

«Мы говорили об энергетическом кризисе, нефти, газе… »,— сообщил президент Сербии журналистам в Абу-Даби о переговорах (цитата по изданию «Танюг»). Преодолению энергетического кризиса помогут соглашения с ОАЭ, отметил Александр Вучич. При этом он заявил, что «после энергетического кризиса идет война за продовольствие». «Мы должны к этому подготовиться, смотреть на все стратегически, и именно поэтому дружба и братство с Эмиратами необходимы»,— заявил господин Вучич (цитата по RTV).

Ранее президент Сербии заявил, что с 1 августа в стране действует режим чрезвычайного положения, хотя объявлять его официально не стали. Он продлится до 31 марта 2023 года. Александр Вучич назвал причиной мировой кризис, повлиявший на энергоснабжение и поставки продовольствия. На фоне этого в начале августа в Сербии на месяц ограничивали цены на хлеб.

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