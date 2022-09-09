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Бизнес
Россиян будут «лечить гвоздями»
09 сентября 2022, 16:41

Лесная промышленность России начала терять деньги из-за «разворота на Восток»

Лесопромышленные предприятия Архангельской и Вологодской областей рискуют столкнуться с финансовыми проблемами в связи с перестройкой российской экономики на Восток

Лесная промышленность России начала терять деньги из-за «разворота на Восток»

Лесопромышленные предприятия Архангельской и Вологодской областей рискуют столкнуться с финансовыми проблемами в связи с перестройкой российской экономики на Восток. Предприятия столкнулись со слишком дорогими расценками на экспорт своей продукции в Китай, вынуждающие их работать в убыток. Компании жалуются, что им приходится сокращать, а то и вовсе останавливать производство. Об этом пишет «The Insider» со ссылкой на свои источники.

В связи с «переориентаций на Восток» логистические расходы лесопромышленных компаний выросли в три раза (до $117 за куб). Дополнительная проблема — рост конкуренции и снижение отпускных цен на продукцию, что также бьет по доходам лесопромышленников. Отпускные цены на пиломатериалы уже упали на 30% (до $260 за куб) и продолжают падение, работа предприятий находится на грани рентабельности. В связи со сложной ситуацией представители бизнеса двух регионов запросили увеличение субсидий на компенсацию логистических расходов, более того, они попросили РЖД выделить для контейнерных поездов с лесной продукцией квоты для проезда на восток.

Представители лесного бизнеса призывают власти увеличить уже установленные квоты, чтобы они могли покрыть хотя бы 50% увеличенных расходов на логистику. По данным на текущий момент, субсидия заработает с 1 января 2023 года, причем она ограничена суммой в 300 млн рублей вне зависимости от размеров бизнеса, что ставит участников рынка в неравное положение. Например, юрлица с экспортом на уровне 72 тысяч кубов пиломатериалов смогут компенсировать до 65% понесенных затрат, а те, у кого экспорт более 250 тысяч,— только 19%. Субсидия компенсирует расходы за поставки в период с 1 июля 2022 года.

Лесопромышленники настаивают, что этих мер недостаточно, а лимиты не имеют смысла. Они предлагают увеличить размер субсидии до 50% логистических затрат и выплачивать ее не раз в полгода, а ежеквартально. Лимитов же, по их мнению, быть не должно, так как они ставят участников рынка в неравное положение.

Проблемы с логистикой из-за неготовности российской транспортной инфраструктуры к «развороту на Восток» испытывает не только лесная промышленность, но и вся российская экономика. Мощности Восточного полигона (включает транспортные системы БАМа и Транссиба) оказались недостаточными, чтобы справиться с потоком товаров в сторону Китая. Сильнее всего от неготовности российских властей развернуть торговые потоки в Китай пока страдает угольная промышленность, где компании уже вынуждены продавать свою продукцию в убыток.

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