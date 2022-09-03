Торговые центры направили иски против владельца Zara и Bershka на 1,8 млрд рублей
Владельцы российских ТЦ подали иски за невыплаченную аренду к группе компаний Inditex. Она владеет брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и др
Владельцы российских ТЦ подали иски за невыплаченную аренду к группе компаний Inditex. Она владеет брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и др. Самую большую сумму компенсации запросил самарский ТЦ «Космопорт». От Zara он требует 512 млн руб., от Bershka — 242 млн руб. Из-за закрытых магазинов посещаемость ТЦ упала на 30%.
Всего против компаний направили 32 иска. Общая сумма претензий превышает 1,8 млрд руб.
Самую крупную компенсацию требует самарский ТЦ «Космопорт». К Zara он подал иск на 512 млн руб., а к Bershka — на 242 млн руб.
Подмосковный ТЦ «Зеленопарк» планирует получить с Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho и Pull & Bear более 100 млн руб. «Бутово Молл», екатеринбургский ТРЦ «Гринвич» и компания аренды недвижимости «Ситрас» подали иски на сумму около 1 млрд руб.
По мнению генерального директора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, развитие ситуации логичное. ТЦ несут потери от закрытых помещений — это и падение трафика из-за неработающих магазинов, и невозможность начать поиск новых арендаторов на занятые площади, объясняет он. Соответственно, ТЦ хотят получить плату за помещение и неустойку за прекращение работы магазинов.
По словам управляющего партнера консалтинговой компании Quattor Advisory Гайка Мартиросяна, закрытие магазинов зарубежных брендов привело к падению посещаемости ТЦ на треть. Шансы площадок выиграть суд высокие, потому что их претензии обоснованны, считает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова.
О приостановке работы группа компания Inditex заявила после начала «военной спецоперации». В июне появились слухи, что магазины сети снова откроются. Однако компания их опровергла.
В середине июля H&M объявила об уходе из России. Тогда компания начала процесс закрытия бизнеса в стране, а остатки товаров распродают в физических магазинах.