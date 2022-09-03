На фоне ухода Coca-Cola в России увеличилось количество напитков со вкусом колы
В российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы. Исследовательская компания NielsenIQ проанализировала ассортимент после ухода из России Coca-Cola и PepsiCo
В российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы. Исследовательская компания NielsenIQ проанализировала ассортимент после ухода из России Coca-Cola и PepsiCo. За семь месяцев 2022 года количество соответствующих напитков выросло на 10%.
В первой половине 2022 года в российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ. На данный момент на рынке представлены 186 брендов такой газировки.
Аналитики из NielsenIQ подсчитали, что в 2021 году продавалось 169 марок напитков со вкусом колы. За семь месяцев 2022-го количество такой газировки выросло на 10%.
Ассортимент увеличился, несмотря на уход из России крупнейших международных производителей — Coca-Cola и PepsiCo.
8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России. Заводы, на которых разливаются напитки под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite и другие, принадлежат боттлеру — Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC). Еще в марте на заводы прекратились поставки сиропа, необходимого для производства фирменной газировки.
В торговых сетях растет доля локальных брендов, отметили в NielsenIQ. На это повлияло сокращение представленности международных компаний и активное развитие российских марок. В июле 2022 года среди топ-25 брендов, лидирующих по объему натуральных продаж, 25% были российскими. В июле 2021-го их доля составляла всего 15,8%.
В середине июня Coca-Cola объявила, что уходит с российского рынка. Coca-Cola, Fanta, Sprite, Bon Agua, Rich, Schweppes и другие бренды, принадлежащие дистрибьютору, больше не будут производиться и продаваться в стране.