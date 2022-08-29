С начала Россией военных действий в Украине выдача микрозаймов выросла на 25%
Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и кредиты на два-три месяца резко выросли на фоне падения реальных доходов россиян и ожидаемой инфляции. При этом выдачи потребительских кредитов банками сократились
Онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и кредиты на два-три месяца резко выросли на фоне падения реальных доходов россиян и ожидаемой инфляции. При этом выдачи потребительских кредитов банками сократились более чем на 40%, а выдачи микрозаймов за тот же период выросли более чем на 25%. Эксперты ожидают, что по итогам года прирост микрозаймов может составить до 30%.
После нескольких волн санкций и весеннего падения объемы выдачи займов микрофинансовыми организациями восстанавливаются быстрее, чем банковское кредитование, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Эксперт РАО». Если потребительские кредиты в банках сократились за первое полугодие на 2%, то у МФО объем выданных займов вырос почти на 20%.
Кроме того, выдачи потребительских кредитов банками сократились более чем на 40%, а выдачи микрозаймов за тот же период выросли более чем на 25%, подчеркивают аналитики «Эксперт РА». По данным «Юником24», средняя сумма микрозайма составляет 8–10 тыс. руб. при запросе в 16–20 тыс. руб. Кроме того, по оценкам аналитического центра Creditter, МФО отклоняют до 60% заявок, а около 30% заемщиков не возвращают деньги в срок.
«После шока микрофинансисты пересмотрели риск-аппетиты быстрее банков. Значительный буфер капитала МФО, а также короткий средний срок займов, существенно меньшая зависимость от ключевой ставки позволяют МФО более оперативно пересматривать кредитную политику в отличие от банков», — говорится в исследовании «Эксперт РАО».
Реальные доходы россиян упали, а ожидаемый уровень инфляции привел к ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и не портящиеся товары. В этих условиях резко выросли онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и кредиты на два-три месяца по максимально допустимым ставкам, отмечается в исследовании. Однако средние размеры выдаваемого займа при этом снизились, заметил глава совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов
Специалисты «Эксперт РА» уверены, что по итогам года прирост микрозаймов может составить до 30%. Третий и четвертый кварталы «всегда являются периодом повышенного спроса на заемные средства», заявил гендиректор компании «Займер» Роман Макаров. По его оценкам, с учетом «низкого аппетита МФО к рискам» в июле — декабре рост может составить только 5–10%.