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Общество
В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
Москва
23 августа 2022, 20:02

Посещаемость московских ресторанов оказалась худшей за пять лет

Весенний всплеск посещаемости ресторанов Москвы под конец лета сменился спадом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies. К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%

Посещаемость московских ресторанов оказалась худшей за пять лет

Весенний всплеск посещаемости ресторанов Москвы под конец лета сменился спадом, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Focus Technologies. К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%. Причины в том, что еда дорожает, россияне экономят, а иностранных бизнесменов и туристов нет. Рестораторы не ждут улучшения минимум до конца года.

В июне и июле посещаемость московских ресторанов росла — на 43% и 37% соответственно. Но это объясняется низкой базой 2021 года: в эти месяцы в прошлом году работали только летние веранды и действовал запрет на посещение ресторанов без QR-кодов. Но в августе тенденция сменилась противоположной. Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что «такого провального августа по количеству гостей не было более пяти лет».

Повлияли сезонный фактор и сберегательная модель поведения россиян, говорят эксперты. Люди стали по возможности отказываться от товаров и услуг, не относящихся к категории «первой необходимости». К тому же цены в ресторанах выросли на фоне общей инфляции. В августе средний чек в кафе и ресторанах Москвы увеличился на 9% год к году.

Сильнее всего пострадали заведения, расположенные в торговых центрах Москвы. Сказалось закрытие ряда магазинов международных брендов, а управляющие торговыми центрами «ничего пока не сделали для восстановления трафика», отметил основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Эксперты не ждут увеличения трафика ресторанов в этом году.

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