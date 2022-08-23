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23 августа 2022, 17:42

Ozon предупредил о техническом дефолте по облигациям

Один из крупнейших маркетплейсов России - Ozon, предупредил о вероятном наступлении 24 августа технического дефолта из-за того, что компания отложила выплату купона по необеспеченным конвертируемым облигациям

Ozon предупредил о техническом дефолте по облигациям

Один из крупнейших маркетплейсов России - Ozon, предупредил о вероятном наступлении 24 августа технического дефолта из-за того, что компания отложила выплату купона по необеспеченным конвертируемым облигациям на $750 млн с погашением в 2026 году. Об этом говорится в уведомлении Ozon на сайте SEC.

Невыплата купона по условиям размещения ценных бумаг будет считаться наступлением технического дефолта, а в случае неисполнения обязательств по истечении 14 календарных дней (8 сентября) должен быть объявлен дефолт. Ozon заявил, что ведет переговоры о реструктуризации долга по обоюдному согласию, они находятся на финальной стадии. Компания надеется, что, если соглашение будет достигнуто, внести коррективы получится в этом финансовом году.

Технический дефолт станет формальным событием, которое не несет никаких рисков для работы Ozon, говорится в сообщении в официальном канале Ozon HQ. Дефолт относится исключительно к облигациям и не означает неплатежеспособности компании, утверждает интернет-магазин: «На наших счетах достаточно средств — на конец первого квартала на них находилось более $1 млрд», — заявил он. Технический дефолт будет не первым: в июне Ozon уже допустил платежный технический дефолт из-за ограничений на перевод денег в адрес зарегистрированной на Кипре холдинговой компании Ozon Holdings PLC, отметила компания. Тогда же, в июне, Ozon договорился с держателями 36% облигаций о приостановке требования полного погашения бондов на $750 млн до 30 августа 2022 года.

У российских компаний и Министерства финансов из-за санкций возникли проблемы с выплатами по ценным долговым бумагам из-за санкций против России: зарубежные банки отказываются проводить операции. В мае Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяла России проводить выплаты по внешнему долгу. 19 августа министерство разрешило переводить деньги со счетов в финансовых учреждениях России, попавших под санкции, чтобы инвесторы могли закрыть эти счета. В июне Минфин США запретил инвесторам покупать российские долговые обязательства и акции на вторичном рынке. В июле специальными лицензиями снова разрешил проводить сделки — опять же, чтобы американские держатели бумаг закрыли позиции.

В начале августа произошел крупный пожар на складе Ozon в Подмосковье. Компания сообщала, что после пожара 12 человек обратились за медицинской помощью. Точный размер экономического ущерба Ozon пока не называл, но отмечал, что существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности пожар не создал. 

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