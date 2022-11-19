В потасовке работников Ozon в подмосковном Пушкино один человек получил ножевое ранение
Две группы мужчин подрались на складе в подмосковном Пушкино, один из них получил ножевое ранение, сообщили в управлении МВД по Московской области. В драке участвовали иностранные граждане, работавшие на складе
Две группы мужчин подрались на складе в подмосковном Пушкино, один из них получил ножевое ранение, сообщили в управлении МВД по Московской области. В драке участвовали иностранные граждане, работавшие на складе Ozon, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
О драке сотрудникам МВД сообщили в 0:30 вчера,18 ноября. «Прибывшими полицейскими по вышеуказанному адресу предварительно установлено, что между двумя группами мужчин возник словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников нанес непроникающее ножевое ранение оппоненту»,— говорится в сообщении МВД (цитата по ТАСС). Раненного ножом мужчину доставили в больницу.
Первым о драке на подмосковном складе Ozon сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, сотрудники склада поссорились во время очереди на досмотр. Работников досматривают охранники и проверяют, чтобы те ничего не вынесли со склада. Один из них пошел на досмотр без очереди, в результате произошел конфликт и началась драка. По информации Mash, ножом ударили 24-летнего молодого человека по имени Парвиз.