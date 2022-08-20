Гибралтар впервые продаст с аукциона арестованную яхту российского бизнесмена
Суперъяхта Axioma стоимостью 75 млн долларов уйдет с молотка во вторник, сообщили в правительстве Гибралтара. Владельцем судна называют российского миллиардера Дмитрия Пумпянского
Суперъяхта Axioma стоимостью 75 млн долларов уйдет с молотка во вторник, сообщили в правительстве Гибралтара. Владельцем судна называют российского миллиардера Дмитрия Пумпянского. Решение страны продать яхту связано с большими расходами на ее содержание.
Власти Гибралтара сообщили об аресте яхты Axioma в конце марта. Reuters тогда писал, что суперъяхта пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта и была задержана из-за западных санкций в отношении Дмитрия Пумпянского.
«Axioma была арестована после подачи адмиралтейского иска в Верховный суд. Учитывая, что продажа осуществляется с аукциона в соответствии с постановлением суда, маршал Адмиралтейства не может сказать, за сколько ожидается продажа или сколько людей проявили интерес», — заявил представитель Судебной службы Гибралтара.
Однако, по информации ведущего аукциона Найджел Холлиер, более 30 человек прилетели в Гибралтар, чтобы лично осмотреть яхту. При этом многие потенциальные покупатели уверены, что это будет выгодная сделка.
Guardian пишет, что доходы от продажи Axioma пойдут уйдут на счета американского инвестиционного банка JP Morgan, а не в пользу пострадавшей от российского вторжения Украины. Издание утверждает, что российский бизнесмен должен банку более 20 млн долларов. Именно JP Morgan обратился к властям Гибралтара с просьбой задержать яхту.
Представитель банка отказался комментировать предстоящий аукцион и не ответил на вопросы о том, пожертвует ли он какую-либо часть денег от продажи суперъяхты украинским беженцам.
«JP Morgan расширил благотворительное обязательство с 5 до 10 млн долларов, чтобы помочь поддержать обостряющийся кризис беженцев в Украине», – отмечается в сообщении банка.
Axioma – это пока единственная задержанная российская яхта, которая была выставлена на продажу. Помимо шести роскошных гостевых кают там есть бассейн, 3D-кинотеатр, тренажерный зал, джакузи и полностью оборудованный спа-салон.
Владелец и председатель правления производителя стальных труб ОАО «ТМК», поставщика «Газпрома» Дмитрий Пумпянский попал в санкционные списки Великобритании, ЕС и США после того, как Россия вторглась в Украину. По данным властей Великобритании, состояние бизнесмена оценивается в 2,17 млрд долларов. Пумпянского также называют «ближайшим к Путину» олигархом.
В конце мая стало известно, что владельцы суперъяхт, которые попали под санкции, отключали радиомаяки. Известно как минимум о шести таких случаях. Таким образом российские бизнесмены планировали уберечь свои суда от арестов.
Самыми безопасными для российских яхт сейчас считаются гавани Дубая, Мальдив или Турции. На Мальдивах, например, находятся как минимум шесть яхт попавших под санкции россиян — власти страны пока не заявляли о планах арестовать их имущество.