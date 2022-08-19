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Технологии и Наука
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19 августа 2022, 11:50

Российский автопром научится производить подушки безопасности к 2035 году

В течение ближайших 13 лет власти попытаются добиться технологической независимости автопрома. Для этого они собираются стимулировать создание в России собственного производства автокомпонентов

Российский автопром научится производить подушки безопасности к 2035 году

В России к 2035 году начнут производить малые дизельные двигатели, автоматические коробки передач, системы ABS, ESP и подушки безопасности. Об этом говорится в проекте стратегии автомобильной российской промышленности. Документ разработали Минпромторг и отраслевой институт НАМИ. 

В течение ближайших 13 лет власти попытаются добиться технологической независимости автопрома. Для этого они собираются стимулировать создание в России собственного производства автокомпонентов. Правительство допускает использование как внутренних, так и лицензионных разработок, но в случае конкурентоспособности приоритет будут отдавать собственным технологиям.

В разработку и производство автомобильных компонентов собираются вложить 2,7 млрд рублей. Еще 500-600 млн рублей правительство планирует потратить на стимулирование экспорта российских автомобилей. Столько же понадобится на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

Продажи автомобилей в России по базовому прогнозу Минпромторга составят в 2022 году 800 000 штук. Через четыре года это количество вырастет вдвое — до 1,6-1,7 миллиона. К 2035 году в России продадут 1,9 миллиона, говорится в проекте стратегии.

На фоне войны в Украине, последовавших за ней санкций и ухода производителей из страны импорт новых автомобилей в Россию рухнул втрое: с пиковых 25 000 в месяц в январе–феврале до примерно 8000 в июле. Большинство ввезенных машин — 81% — составили китайские бренды. В I квартале на них приходилось 28%.

За семь месяцев продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 60%. В июле около 40% продаж пришлось на российскую Lada, а китайские бренды обогнали по доле рынка корейские, заняв 24% против 21%.

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