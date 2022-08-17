«Жопе президента» не нашлось места в новостях о штрафе Шевчуку
Крупнейшие СМИ в России не стали упоминать «жопу президента» в новостях о штрафе Юрия Шевчука. Накануне суд в Уфе оштрафовал лидера ДДТ по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) на 50 тысяч
Крупнейшие СМИ в России не стали упоминать «жопу президента» в новостях о штрафе Юрия Шевчука. Накануне суд в Уфе оштрафовал лидера ДДТ по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) на 50 тысяч. Поводом для составления протокола стало антивоенное высказывание на концерте, а также слова о том, что «родина — это не жопа президента».
«Родина, друзья, — это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — сказал Шевчук на майском концерте в Уфе.
В новостях о штрафе Шевчуку у крупнейших информагентств — ТАСС, РИА Новости и «Интерфакса» — не приводится высказывание музыканта. Все три агентства со ссылкой на полицию пишут, что дело заведено из-за «провокационных высказываний на концерте». РИА также добавляет, что «по данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине».
О «жопе президента» упоминаний нет также в новостях на сайтах «Ведомостей», RT, «Газеты.ру», НТВ и на новостном портале ВГТРК (vesti.ru).
РБК в своей новости сообщает, что Шевчук на концерте «выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова “родина”». Подробнее о понимании Шевчуком понятия «родина» РБК не пишет.
«Лента.ру» в свою очередь даже привела часть цитаты Шевчука — но без упоминания о «жопе президента». «Во время своего выступления фронтмен группы раскритиковал военную спецоперацию на Украине, а также дал собственное определение понятию “родина”. “Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина”, — заявил музыкант со сцены», — говорится в новости издания.
На «Первом канале» о штрафе Шевчука не рассказали в итоговом выпуске новостей накануне, на сайте канала также нет новости о решении по делу против музыканта. В итоговом выпуске «Вестей» на «России 1» сюжета о деле Шевчука тоже не было.
«Коммерсант» в отличие от других изданий дословно процитировал лидера ДДТ, а также написал, что во время концерта в Уфе на экранах появлялись фразы «Не стреляй» и «Нет войне».
Работающие из-за границы российские издания не стали цензурировать выступление Шевчука. О «жопе президента» есть упоминания в том числе в новостях «Медузы», «Медиазоны», «Дождя», «Новой газеты. Европа», «Холода».
Шевчук ранее рассказывал, что из-за антивоенной позиции ДДТ почти все запланированные на 2022 год концерты группы были перенесены или отменены. Несмотря на это, музыкант накануне передал письменное обращение к суду, в котором заявил, что «всегда был против войн» и продолжает выступать против начавшейся в 2014 году войны в Донбассе и «спецоперации» в Украине.