Министр обороны РФ заявил о неэффективности HIMARS несмотря на десятки уничтоженных складов боеприпасов
Эффективность западного оружия, которое поставляется Украине, является «мифом», заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу
Эффективность западного оружия, которое поставляется Украине, является «мифом», заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Неэффективными, по словам министра, являются в том числе американские реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Киев начал получать в июне, после чего нанес серию ударов по критическим объектам российской армии.
На конец июля, по данным украинского Минобороны, благодаря HIMARS были уничтожены 50 складов боеприпасов. В первую неделю августа, по утверждению ВСУ, состоялись удары еще по 20 складам, а также мостам через Днепр в Херсоне, что отрезало от снабжения несколько тысяч российских солдат, грузы которым теперь доставляются по двум понтоннным переправам.
10 августа взрывы прогремели на аэродроме в Новофедоровке, уничтожив за один день рекордное число российских самолетов со времен Второй мировой войны. Минобороны списало ЧП на нарушение правил противопожарной безопасности и, как следует из заявления Шойгу, продолжает придерживаться этой версии.
Западное оружие не оказало существенного влияния на ситуацию в ходе боевых действий, сказал министр, выступая на форуме «Армия-2022».
«Специальная военная операция развеяла миф о „супероружии“, которое Запад поставляет Украине. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких „уникальных“ беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — цитирует Шойгу «РИА Новости».
По словам министра, Россия внимательно изучает трофейное западное оружие и учитывает его особенности в своей тактике. Российские же вооружения «подтвердили свои лучшие качества» в боях, заявил Шойгу.