04 августа 2022, 14:40
В Забайкалье родители погибшего в Украине военного судятся друг с другом за «гробовые» 8,5 млн рублей
Мать погибшего 21-летнего жителя посёлка Даурия Владислава Бадртдинова судится с его отцом, который, со слов женщины, сына не воспитывал
Мать погибшего 21-летнего жителя посёлка Даурия Владислава Бадртдинова судится с его отцом, который, со слов женщины, сына не воспитывал, сообщает телеканал «Забайкалье».
«С юных лет я растила Влада одна. Всего у меня три сына. Отец уклонялся от алиментов. По долгу, по алиментам он рассчитался только в 2021 году, когда сыновьям уже исполнилось 23 и 20 лет. В настоящий момент у нас идет спор в суде о выплате, полагающейся родителям погибшего военнослужащего. Я настаиваю, что отец этих выплат недостоин», — рассказывает Олеся Бадртдинова, мать погибшего солдата.
Если дело решится в пользу Бадртдиновой, она получит 8,5 млн рублей, из которых — 5 млн от Путина, один от губернатора и страховая выплата — около 2,5 млн рублей.