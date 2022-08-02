Минфин предложил россиянам отремонтировать бомбоубежища за свой счет
Минфин, который совместно с МЧС начал проверку состояния российских бомбоубежищ, предложил сдавать их в безвозмездное пользование бизнесу с обязательным условием их ремонта за счет пользователя
Минфин, который совместно с МЧС начал проверку состояния российских бомбоубежищ, предложил сдавать их в безвозмездное пользование бизнесу с обязательным условием их ремонта за счет пользователя. Как пишет «Парламентская газета», законодательная база для такой возможности есть, однако не все правоотношения в этой области не урегулированы.
Сейчас закон, позволяющий переоборудовать объекты гражданской обороны «под интересы экономики и населения», касается только части защитных сооружений, которые находились у предприятий до их приватизации, указывают авторы инициативы. Сооружения, которые находятся в федеральной собственности, в мирное время оставлются бесхозными, а их обслуживание и ремонт требуют больше средств.
Для содержания, модернизации и реновации защитных сооружений необходимо привлекать и физлиц, и компании, считают авторы инициативы. Условием для передачи бомбоубежищ в пользование бизнесу станет необходимость их обслуживать, а также способность привести их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.
«Мы ведем активную работу, чтобы у нас было разграничение этой собственности. Чтобы у каждого объекта был свой собственник, либо субъект, либо МЧС, либо Росимущество. Следующим шагом планируем их привести в надлежащее состояние», — рассказывал о ходе проверки бомбоубежищ заместитель министра финансов Алексей Моисеев 13 июля.
По словам Моисеева, защитные сооружения гражданской обороны — давняя «головная боль» всех регионов: они заброшены и находятся в неудовлетворительном состоянии. Но прежде, чем вкладывать деньги в их ремонт, будет проведена оценка необходимости и целесообразности восстановления защитных объектов.