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Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
02 августа 2022, 00:14

Минфин предложил россиянам отремонтировать бомбоубежища за свой счет

Минфин, который совместно с МЧС начал проверку состояния российских бомбоубежищ, предложил сдавать их в безвозмездное пользование бизнесу с обязательным условием их ремонта за счет пользователя

Минфин предложил россиянам отремонтировать бомбоубежища за свой счет

Минфин, который совместно с МЧС начал проверку состояния российских бомбоубежищ, предложил сдавать их в безвозмездное пользование бизнесу с обязательным условием их ремонта за счет пользователя. Как пишет «Парламентская газета», законодательная база для такой возможности есть, однако не все правоотношения в этой области не урегулированы.

Сейчас закон, позволяющий переоборудовать объекты гражданской обороны «под интересы экономики и населения», касается только части защитных сооружений, которые находились у предприятий до их приватизации, указывают авторы инициативы. Сооружения, которые находятся в федеральной собственности, в мирное время оставлются бесхозными, а их обслуживание и ремонт требуют больше средств.

Для содержания, модернизации и реновации защитных сооружений необходимо привлекать и физлиц, и компании, считают авторы инициативы. Условием для передачи бомбоубежищ в пользование бизнесу станет необходимость их обслуживать, а также способность привести их в заданные сроки в состояние готовности к использованию ‎по назначению.

«Мы ведем активную работу, чтобы у нас было разграничение этой собственности. Чтобы у каждого объекта был свой собственник, либо субъект, либо МЧС, либо Росимущество. Следующим шагом планируем их привести в надлежащее состояние», — рассказывал о ходе проверки бомбоубежищ заместитель министра финансов Алексей Моисеев 13 июля.

По словам Моисеева, защитные сооружения гражданской обороны — давняя «головная боль» всех регионов: они заброшены и находятся в неудовлетворительном состоянии. Но прежде, чем вкладывать деньги в их ремонт, будет проведена оценка необходимости и целесообразности восстановления защитных объектов.

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