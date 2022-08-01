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Экономика
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01 августа 2022, 16:52

Правительство России объявило о возвращении строительных пятилеток

Российские чиновники вернулись к экономическим пятилеткам. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал плановую систему «хорошей практикой Советского Союза», которая позволяла стране развиваться

Правительство России объявило о возвращении строительных пятилеток

Российские чиновники вернулись к экономическим пятилеткам. Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК назвал плановую систему «хорошей практикой Советского Союза», которая позволяла стране развиваться.

«Мы действительно составили стратегию на пять лет, где очень конкретно прописали все, что мы построим, сколько квадратных метров жилья, сколько дорог, объектов социально-культурной сферы», – заявил вице-премьер. По его словам, инвестиционно-строительной деятельности пятилетка – это наиболее оптимальный срок.

Власти сделали два прогноза: до 2030 и до 2035 года. Реализацию первой строительной пятилетки оценили в 160 трлн рублей.

При этом власти констатируют снижение спроса на жилье. По итогам 2022 года он будет ниже 10-20%, считает Марат Хуснуллин. И добавляет, что снижение соответствует нормальным рыночным реалиям. Если спрос будет падать сильнее, власти будут искать новые меры поддержки — продлевать льготную ипотеку на следующий год или другие предложения.

Ранее в Кремле предложили воссоздать сырьевой Государственный плановый комитет (Госплан). К советской технологии составления балансов в экономике решили вернуться после того, как Запад заявил о планах отказаться от российского сырья. Начать чиновники планируют с определения: какие ресурсы нужны промышленности и в каком объеме, а составленные балансы помогут понять, стоит ли свертывать деятельность в тех или иных отраслях.

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