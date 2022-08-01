В России вновь начнут выпускать Ан-2 - «кукурузник»
Как и в советское время, самолет планируют сделать многоцелевым: для санитарных, транспортных и сельскохозяйственных нужд. Кроме того, его должны оснастить автопилотом «в течение двух лет»
В России хотят возродить выпуск легкого самолета Ан-2, также известного как «кукурузник» или «аннушка». Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил директор московского филиала Института авиационного приборостроения «Навигатор» Дмитрий Малов.
Как и в советское время, его планируют сделать многоцелевым: для санитарных, транспортных и сельскохозяйственных нужд. Кроме того, новый Ан-2 должны оснастить автопилотом «в течение двух лет». По словам Малова, комплексная система управления появится на базе разработанных в «Навигаторе» пилотажно-навигационных вычислителей.
«Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 м после взлета», — отметил глава компании.
Помимо «Навигатора», о выпуске модернизированного Ан-2 задумался Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) под новым названием «Байкал». Основным преимуществом будущего самолета называют отечественный двигатель. Правда первый полноценный образец двигателя планируют представить только декабре 2022 года. При этом первые коммерческие поставки судна завод планирует уже на 2023 год.
Десятиместный самолет «Байкал» подобно Ан-2 станет универсальным. Его хотят использовать как для патрулирования леса, охраны, мониторинга и санитарной авиации, так и для перелетов в места, не оборудованные искусственными взлетно-посадочными полосами.
Ан-2 выпускался на советском, а затем украинском предприятии «Антонов» в Киеве с 1947 года. В последующие годы легкий самолет, способный перевозить небольшие грузы или работать в сельской местности, неоднократно модернизировали. Помимо Советского Союза, его выпускали в Польше и Китае вплоть до 2002 года. Всего было построено более 18 тысяч Ан-2, в России продолжается эксплуатация около 300 таких самолетов.